Matematik Richard Kollár: Máme pred sebou posledný týždeň bez čiernej. Z úcty k ostatným odložte všetky oslavy

Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 16 okresov. Červených okresov bude 43, oranžových 20. Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Ako vo svojom statuse upozornil matematik Richard Kollár, zrejme ide o posledný týždeň bez čiernej farby. Jeseň podľa neho už začala a v plnej sile môžeme očakávať prejavy variantu delta. V úvode svojho príspevku informoval, že podľa aktuálnych dát nás čaká viac ako 1 000 hospitalizovaných s potvrdeným ochorením COVID-19 do týždňa (polovica októbra) a cca 300 reportovaných mŕtvych s COVIDom týždenne približne o mesiac (prvá dekáda novembra).

Ako už upozornili aj analytici z Dát bez pátosu, 3. vlna má skôr regionálny charakter a rovnaký názor má aj Kollár. Do nemocníc sa dostáva čoraz viac ľudí, najviac hospitalizácie stúpajú na severe (Kysuce a Orava), na východe a stredo-juhu. Takýchto lokalít a ohnísk však bude pribúdať, biela medicína pôjde bokom tak, ako to bolo aj v druhej vlne. Odložia sa operácie bedrových kĺbov a kolien, prednosť dostanú covidoví pacienti, zväčša neočkovaní, ktorí tam vôbec ležať nemuseli.

Neočkovaní bežia so zaviazanými očami po diaľnici plnej áut

“Tí, ktorí sa doteraz nezaočkovali a neprekonali dostatočne vážne ochorenie COVID-19 si práve hromadne zaväzujú šatky na očiach a chystajú sa prebehnúť cez diaľnicu. Ak sa zaočkujú ešte dnes alebo zajtra, môžu premávku okolo seba ešte spomaliť. Každý deň sa pre nich ráta. U každého prebieha súťaž, či sa skôr infikujú alebo zaočkujú. Infekcia má však výhodu, účinkuje okamžite, vakcína signifikantne pomáha až po pár týždňoch,” píše v statuse Kollár.

Na záver matematik vyzval ľudí, očkovaných aj neočkovaných, aby z úcty k ostatným, najmä k zdravotníkom, odložili všetky naplánované udalosti, a teda svadby, oslavy a slávnosti. Mali by tak urobiť minimálne do Vianoc. Svadby boli opäť raz problémom napríklad v Bardejove, kde obyvatelia úmyselne zatajovali, že sa ich zúčastnili. Ľuďom odporúča nechodiť do zle vetraných podnikov, lepšie je dať si vrstvu navyše a ostať na terase. V interiéroch by sa malo vetrať, otvorené okno je základ.