Emotívne priznanie Mira Jaroša. Ako dieťa ho šikanovali, teraz posiela fanúšikom silný odkaz

Šikana je stále krutou realitou pre deti na školách. Hoci sú na to rôzne opatrenia, detská krutosť stále existuje a ľudia si nesú tieto nepríjemné spomienky so sebou ešte dlho. Iné to nie je ani pri známych osobnostiach.

Spevák Miro Jaroš zdieľal video, ktoré v ňom vyvolalo silné emócie a donútilo ho podeliť sa s fanúšikmi o vlastný príbeh. Video ukazuje mladého chlapca, ktorý s plačom vysvetľuje, ako ho niekto šikanuje a smeje sa mu, že je škaredý a nemá kamarátov. „Toto video mi pripomenulo moje detstvo,“ priznal spevák v popise videa.

Sám zažil šikanu

„Učme deti, že každý z nás je výnimočný. Učme sa porozumieť, povzbudzovať sa navzájom a nesúdiť. Majme sa radi. Tak sa svet robí lepším… Šikana nie je v poriadku. Vyvyšovať sa nad iných nie je prejavom sily, práve naopak…“ napísal Jaroš k videu plačúceho chlapčeka.

„Toto video mi pripomenulo moje detstvo. Vždy, keď vidím niečo podobné, ozve sa vo mne ten malý chlapec. Stojím bezradne uprostred starších spolužiakov, ktorí ma vytiahli cez veľkú prestávku z triedy, obkľúčili ma a nútia ma spievať. Keď zaspievam, smejú sa mi, že mám tenký hlas, hádžu si ma medzi sebou a kričia, že točia klip, aby som zatancoval akože na kameru. Keď odmietnem, zbijú ma. Keď zaspievam, tak sa posmievajú,“ odhalil spevák svoju bolestivú minulosť.

„Viem, ako to bolí. Viem, aké je, keď nezapadáte. Snažíte sa, ale nejde to… A tak sa zatvoríte do svojej izby, pustíte si hudbu, a tá vás lieči. Lebo tá vám rozumie,“ dodal.