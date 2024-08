Emotívne priznanie Meghan Markle. Toto gesto počas rozhovoru prezradilo veľa o jej vzťahu s Harrym, všimli ste si to?

Meghan Markle mala po svojom boku princa Harryho, keď odpovedala na osobnú otázku počas ich najnovšieho spoločného rozhovoru. Hoci sa len nedávno objavovali správy o ich možnom rozvode, po tomto rozhovore môže o skutočnosti a vrúcnosti ich vzťahu pochybovať len málokto.

Ako píše portál People, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa objavili v relácii CBS Sunday Morning v časti, ktorá bola odvysielaná v deň Meghaniných 43. narodenín, aby hovorili o novej iniciatíve The Parents Network na podporu rodín, ktorých deti boli poškodené online.

Všimla si vrúcne gesto

Počas rozhovoru sa moderátorka Jane Pauley spýtala Meghan na jej rozhodnutie prehovoriť o jej vlastných myšlienkach na samovraždu, ktoré odhalila v rozhovore s Oprah Winfrey v marci 2021, keď povedala, že „už jednoducho nechcela byť nažive“.

Pauleyová začala: „Mala si skúsenosť, ktorá ťa spája s týmito rodinami,“ čím narážala na Meghanine predchádzajúce vyjadrenia o myšlienkach na sebapoškodzovanie. Moderátorka sa potom zastavila, aby okomentovala Meghanino gesto, keď položila ruku na koleno princa Harryho a povedala: „Vidím, že sa dotýkaš ruky svojho manžela presne tak, ako som tušila, že sa o seba budete starať.“

Pauleyová povedala, že vidí, že Meghan je „nepríjemné, že to vôbec načrtla“.

Silný odkaz

Meghan odpovedala: „Chápem však, prečo si to urobila. Nečakala som to, ale chápem.. Myslím si totiž, že je tu prierezová línia. Keď ste si prešli akoukoľvek úrovňou bolesti alebo traumy, verím, že súčasťou našej cesty za uzdravením – určite súčasťou tej mojej – je schopnosť byť o tom naozaj otvorený.“ Potom vojvodkyňa zo Sussexu pokračovala: „Svoju skúsenosť som naozaj vybrala na povrch, ale myslím si, že by som nikdy nechcela, aby sa tak cítil niekto iný, a nikdy by som nechcela, aby niekto iný robil takéto plány, a nikdy by som nechcela, aby niekomu inému neverili.“

Dodala: „Ak to že vyslovím to, čo som prekonala, niekoho zachráni alebo niekoho povzbudí v živote, aby si ho naozaj úprimne skontroloval a nepredpokladal, že keď vzhľad je dobrý, tak je všetko v poriadku, potom to stojí za to. Kvôli tomu budem terčom.“

Najviac ju nenávideli, keď bola tehotná

Meghan už predtým hovorila o „šikanovaní a zneužívaní, ktoré som zažívala na sociálnych sieťach a online.“ Na konferencii SXSW v texaskom Austine začiatkom tohto roka sa podelila o to, že najhoršie to bolo, keď čakala syna, princa Archieho, ktorý má teraz 5 rokov, a dcéru, princeznú Lilibet, ktorá má teraz 3 roky, a keď boli deti ešte bábätká.

„Stačí sa nad tým zamyslieť a naozaj si premietnuť, prečo by ľudia boli takí nenávistní. Nie je to zlomyseľné, je to kruté. A prečo by ste to robili, hlavne keď ste tehotná, s novorodencom, všetky ako mamy vieme, že je to také nežné a posvätné obdobie,“ povedala Meghan a dodala: „Myslím si, že viete, že by ste tomu mohli buď podľahnúť, alebo takmer podľahnúť tomu, aké je to bolestivé, a možno v istom ohľade, pretože som bola tehotná, sa jednoducho ozval ten materský inštinkt, že robíte všetko pre to, aby ste ochránili svoje dieťa, a v dôsledku toho aj seba.“