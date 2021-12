Elon Musk “uvažuje” o tom, že opustí svoju prácu a stane sa influencerom. Napísal to na svoju sociálnu sieť

Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk „uvažuje“ o tom, že opustí svoju prácu a stane sa influencerom.

Ako informuje portál CNN, jeden z najbohatších ľudí na svete to uviedol vo štvrtok na Twitteri.

„Uvažujem o tom, že skončím s prácou a stanem sa influencerom na plný úväzok,“ uviedol Musk v tweete bez ďalších podrobností. Bezprostredne nebolo jasné, či Musk, plodný používateľ platformy sociálnych médií, myslí vážne opustenie svojich úloh.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021