Elon Musk sa pýta svojich sledovateľov, či má predať 10% akcií Tesly. O všetkom rozhodne hlasovanie na Twitteri

Elon Musk spustil prieskum v reakcii na „miliardársku daň“, ktorú navrhli demokrati v americkom Senáte, podľa ktorej by miliardári platili dane z „nerealizovaných ziskov“, keď cena akcií, ktoré držia, stúpne, aj keď žiadne nepredajú.

Ako píše portál News Sky, Elon Musk sa spýtal svojich 62,5 milióna sledovateľov na Twitteri, či by mal predať 10 percent akcií Tesly. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla spustil prieskum v reakcii na „miliardársku daň“, ktorú navrhli demokrati v americkom Senáte.

„V poslednej dobe sa veľa robí z nerealizovaných ziskov, ktoré sú prostriedkom na vyhýbanie sa daniam, preto navrhujem predať 10 percent svojich akcií Tesly,“ napísal Musk v sobotu na Twitteri. “Podporujete to?”

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

