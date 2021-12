Bill Gates prichádza s ďalšou odvážnou predpoveďou. Najhoršiu časť pandémie by sme mali mať už čoskoro za sebou

Svet s pandémiou koronavírusu bojuje už dva roky. Sledujeme neustále sa meniace opatrenia a dúfame, že ten najbližší lockdown už naozaj pomôže. Neprestajne sa však na nás valia ďalšie a ďalšie vlny. Bill Gates predpovedá, kedy budeme mať konečne to najhoršie za sebou.

Bude rok 2022 lepší?

Od začiatku pandémie sa vírusom nakazilo už viac ako 200 miliónov ľudí a vyše 5 miliónov ľudí následkom ochorenia podľahlo. Pre milióny pozostalých bol preto rok 2021 tým najhorším. Podľa portálu South China Morning Post sa však zakladateľ Microsoftu vyjadril optimisticky, čo sa týka roku 2022. Verí, že tú najhoršiu časť pandémie bude mať ľudstvo za sebou už budúci rok.

Filantrop Bill Gates dúfal, že zlepšenie prinesie už tento rok, avšak nestalo sa tak. Ba práve naopak, rok 2021 priniesol viac úmrtí, ako rok 2020. Môže za to delta variant koronavírusu, ale aj komplikácie týkajúce sa schvaľovania očkovacích látok. Miliardár priznal, že podcenil, aké náročné bude ľudí presvedčiť, že očkovanie je nevyhnutné a nemáme zabúdať ani na nosenie rúšok a respirátorov. Samozrejme, ranou pod pás je aj nový variant omikron, píše portál Science Times.

Dôležitú úlohu zohráva aj jednotlivec

Podľa Gatesa niet pochýb o tom, že aj ten je dôvodom na obavy. Avšak v súčasnosti je podľa neho svet na boj s novými variantmi pripravený lepšie, než kedykoľvek predtým. Zdá sa, že tak skoro sa koronavírusu celkom nezbavíme a aj naďalej sa budú objavovať nové ohniská nákazy. Nemocnice by však už mali byť pripravené lepšie.

Prostredníctvom blogu GatesNotes upozorňuje, že očkovanie zohráva nesmierne dôležitú úlohu. Podľa Gatesa by sme si mali zvyknúť na to, že mRNA vakcíny sa budú vyvíjať omnoho rýchlejšie ako doteraz a to, že bola vakcína vyvinutá rýchlo, neznamená, že je zlá.

Zdôrazňuje aj dôležitosť nefarmakologických intervencií. Tie sa týkajú napríklad rôznych obmedzení v oblasti cestovania či zavádzania opatrení, ako je napríklad povinná karanténa či nosenie rúšok. Dodáva, že aj keď dôležitú úlohu v boji proti pandémii zohráva vláda každej krajiny, veľmi dôležitá je aj úloha jednotlivca.