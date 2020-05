El Niňo v Indickom oceáne: Otepľovanie planéty môže prebudiť starodávny klimatický fenomén

Svet sa v dôsledku klimatickej zmeny a čoraz intenzívnejšiemu otepľovaniu blíži k dôležitému bodu zvratu. V Indickom oceáne môže už v polovici tohto storočia dôjsť k obnoveniu starodávnych klimatických vzorcov, ktoré nápadne pripomínajú fenomén El Niňo v oblasti Pacifiku.

Globálne otepľovanie planéty sa podľa výskumníkov z Texaskej univerzity v meste Austin blíži k zlomovému bodu. Podľa ich najnovšieho výskumu sa v oblasti Indického oceánu prebúdza klimatický fenomén podobný javu El Niňo v Pacifiku, informujú na webovej stránke texaskej univerzity.

Opätovné oživenie starodávneho javu v tejto oblasti ešte viac ohrozí obyvateľstvo na pobreží Indického oceánu v oblastiach, ktoré už dnes patria ku klimatickou zmenou najviac zasiahnutým regiónom planéty. Ak sa jav v Tichom oceáne spustí, podľa vedcov sa zintenzívnia obdobia sucha, vlny horúčav, silné búrky a následné záplavy sa budú vyskytovať čoraz častejšie. Stať sa tak môže podľa prognostických modelov už v polovici tohto storočia.

Návrat starodávneho fenoménu

Ešte v roku 2017 objavil Kaustubh Thirumalai z geofyzikálneho inštitútu univerzity v Texase dôkazy o klimatickom fenoméne podobnom javu El Niňo v oblasti Indického oceánu. Štúdiom vzoriek z 21-tisíc rokov starých lastúrnikov vedci objavili extrémne prejavy počasia spojené s výkyvmi teplôt vody v oceáne. Podľa nových výskumov sa starodávny fenomén môže do oblasti v dôsledku klimatickej zmeny vrátiť, a to už v najbližších desaťročiach.

„Náš výskum ukazuje, že pri zvýšení alebo znížení priemernej globálnej teploty len o niekoľko stupňov sa Indický oceán správa rovnako ako iné tropické oceány. Dôsledkom je nerovnomerné rozdelenie teploty vody v oceáne a vlastný El Niňo fenomén,“ vysvetľuje v tlačovej správe vedúci výskumu Pedro DiNezio.

Extrémnejšie a dlhšie suchá, intenzívnejšie záplavy

S pomocou počítačových simulácií vedci zistili, že starodávny klimatický fenomén sa môže do oblasti Indického oceánu vrátiť ešte v tomto storočí. Prvotné modely ukazovali na koniec storočia, zohľadnenie najaktuálnejších faktorov o vývoji klimatickej zmeny možnosť objavenia spomínaného javu posunulo na rok 2050.

Podľa Kaustubha Thirumalaia globálne otepľovanie spúšťa v Indickom oceáne rovnaké procesy ako príchod doby ľadovej pred 21-tisíc rokmi. „Globálne otepľovanie vytvára svet, ktorý sa bude diametrálne odlišovať od toh,o ako ho poznáme dnes alebo od toho, ako sme ho poznali v 20. storočí,“ hovorí Pedro DiNezio.

V súčasnosti má Indický oceán pomerne stabilné klimatické podmienky. V priebehu roka nedochádza k veľkým výkyvom podnebia, pre región je typické najmä striedanie letného a zimného monzúnu. Spustenie fenoménu podobného El Niňo by podľa vedcov prinieslo nové a intenzívne klimatické extrémy v Ázii, ale aj vo východnej Afrike. Dôsledkom by boli najmä extrémnejšie a dlhšie trvajúce suchá prerušované nemenej extrémnymi obdobiami záplav. Takéto prejavy počasia by mali pre obyvateľstvo južnej Ázie a východnej Afriky, ktoré je závislé od pravidelných monzúnových dažďov, možno až fatálne následky.

El Niňo je periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Tichom oceáne, kedy sa do oblasti západného pobrežia Južnej Ameriky výrazne zvyšuje prísun povrchovej teplej vody. Na živiny bohatá chladná voda ostáva „uväznená“ pod obrovskou masou teplej vody. Dôsledkom je nedostatok života v oceáne, ale aj krátkodobé zmeny podnebia a výkyvy počasia. Fenomén El Niňo ovplyvňuje najmä Južnú a Severnú Ameriku, jeho dôsledky však možno sledovať aj v Ázii, Afrike či dokonca v Európe. El Niňo má aj svoj náprotivok. Ak sa voda v oceáne náhle a vo veľkom rozsahu ochladí, fenomén sa nazýva La Niňa.