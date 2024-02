Dve za cenu jednej: Na známej streamovacej službe si budete môcť pozrieť aj filmy a seriály od Apple TV+

Od 1. februára môžu zákazníci CANAL+ sledovať oceňovanú tvorbu Apple Originals priamo v streamovacej službe CANAL+ bez akejkoľvek inštalácie ďalšej aplikácie.

„Už teraz si môžu diváci pustiť veľkú oscarovú nádej Vrahovia mesiaca kvetov s 10 nomináciami a Leonardom DiCapriom a Robertom de Nirom v hlavných úlohách. V najbližších týždňoch pribudne historický veľkofilm Napoleon, ktorý sa môže pochváliť 3 nomináciami na Oscara,“ píše sa v tlačovej správe.

„Na fanúšikov sci-fi čakajú seriály Nadácia, Monarch: Odkaz monster, Silo, For All Mankind a ďalšie. Prístupné budú tiež napríklad všetky série obľúbeného seriálu The Morning Show s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon, futbalovými fanúšikmi obľúbený Ted Lasso alebo celkom nová vojnová dráma Vládcovia nebies, ktorá nadväzuje na predchádzajúce úspešné seriály Bratstvo neohrozených a Pacifik od producentov Toma Hanksa a Stevena Spielberga,“ vysvetľuje CANAL+.

Všetky tituly sú v pôvodnom znení s českými a slovenskými titulkami. Zákazníci CANAL+ nájdu ponuku Apple TV+ v balíčku CANAL+ Komplet, na ktorý sa do konca februára vzťahuje zľava 25 % na prvé 3 mesiace. Súčasťou balíčka CANAL+ Komplet je aj videotéka CANAL+, filmové programy z rodiny FilmBox, program CANAL+ Action a všetky športové programy CANAL+ Sport, ktoré divákom prinášajú priame prenosy z anglickej Premier League a ženských tenisových turnajov okruhu WTA.

Nová streamovacia služba bola spustená ešte minulý rok

Spoločnosť CANAL+ spustila v apríli 2023 v Čechách a na Slovensku novú streamovaciu službu. Platforma s bohatou videotékou so súčasnou seriálovou aj filmovou tvorbou ponúka tiež sedem lineárnych kanálov. Vysiela vlastné TV programy CANAL+ Sport s prenosmi z anglickej Premier League a WTA a CANAL+ Action, zameraný na akčné filmy a seriály. Zároveň je prevádzkovateľom platforiem satelitnej a internetovej televízie Skylink a freeSAT.