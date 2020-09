Dva dni bola pripútaná k sestrinej mŕtvole. Siamské dvojičky predávali v krčme ako atrakciu, skončili pri striptíze

Osud sa s týmito siamskými dvojičkami vôbec nemaznal. Od detstva to nemali jednoduché, po odvrhnutí zo strany svojej mamy sa dostali do starostlivosti ženy, ktorá sa o ne starala iba s vidinou zárobku. Dievčatá totiž predávala ako atrakciu pre ľudí, ktorí sa zabávali na zrastených dievčatkách.

Siamské dvojičky Daisy a Violet Hiltonové sa narodili začiatkom februára v roku 1908 v anglickom Sussexe. Na svet prišli pripútané k sebe svojimi bokmi a zadkom, orgány však mali obe oddelené. Celý svoj život prežili spoločne a o operačný zákrok, ktorý by ich mohol oddeliť, sa ani raz nepokúsili. Vďaka svojmu “postihnutiu” ich čakal život plný nástrah a pomoci sa nedočkali ani od najbližších. Práve pre nich predstavovali iba akúsi továreň na peniaze a nie dva plnohodnotné ľudské životy.

Pokrvnou mamou dvojičiek bola slobodná barmanka Kate Skinner, ktorá sa však dievčat po narodení okamžite vzdala. Ich prepojenie brala ako trest z hora za to, že potomkov počala bez svadby a s týmto údelom sa nedokázala vyrovnať. Tak sa dievčatá dostali do rúk Mary Hilton, ktorá bola prítomná pri ich pôrode. Aj keď sa môže zdať, že išlo o dobrosrdečný čin, Mary mala so siamskými dvojičkami iné plány.

V krčmách platili za to, že sa mohli na dievčatá pozerať

Pod vedením Mary sa Daisy a Violet dostali do krčiem, kde sa stali hlavnými atrakciami, čo prinieslo Mary finančné zisky. Spolu s manželom dievčatá týrali a nútili k nacvičovaniu tanečných a spoločných hudobných čísiel. Pri krčmových predstaveniach to však ani zďaleka nezostalo a už vo svojich troch rokoch absolvovali turné po Anglicku, Nemecku a o niekoľko rokov neskôr sa dostali až do USA.

Dostať sa do Ameriky nebolo pre dievčatá jednoduché, pretože boli považované za zdravotne nespôsobilé. Ich macocha to však pomocou tlaku médií a ich “fanúšikov” dokázala zariadiť. Tanečné a hudobné nadanie dievčat nebolo to, za čo boli ľudia ochotní platiť. Zabávali sa predovšetkým pohľadom na zrastené mladé dievčatá.

Podarilo sa im osamostatniť

Napriek tomu, že za svoje čísla zarábali neuveriteľné množstvo peňazí, Daisy a Violet z nich nedostali nikdy ani cent. Zlom nastal v roku 1931, kedy dvojičky zažalovali svojich opatrovníkov a súd im dal za pravdu. Tak získali 100-tisíc amerických dolárov a konečne sa osamostatnili. Snažili sa preraziť rôznym spôsobom, najčastejšie predvádzaním burleskných čísiel. Nič, čo robili však ľudí nedokázalo tak zaujať ako oni samé. Nakoniec sa museli uchýliť k nafingovaniu vlastnej svadby pred diváckym publikom.

V roku 1936 sa Violet pred davom platiacich ľudí vydala za herca Jamesa Moora. Keď sa prevalilo, že Moore je homosexuál a svadba sa teda neuskutočnila z lásky, diváci sa búrili. Podobný kúsok zorganizovala aj jej sestra Daisy a zobrala si rovnako homosexuála, tanečníka Buddyho Sawyera. Toto manželstvo sa ukázalo ako ešte väčšie fiasko a bolo anulované už po desiatich dňoch. Pri snahe prežiť, sa uchýlili k podnikaniu a otvorili si stánok s hotdogmi. Napokon boli situáciou nútené robiť striptíz.

Niekoľko dní strávila pripútaná k mŕtvej sestre

Rovnako tak, ako sa narodili spolu, spoločne aj prišli o život. Mali 60 rokov a obe podľahli zúriacej chrípkovej pandémii. Telá Violet a Daisy objavili niekoľko dní po smrti v ich vlastnom dome. Daisy podľahla chrípke ako prvá a Violet strávila svoje posledné dni života pripútaná k telu mŕtvej sestry. Predpokladá sa, že takto prežila dva až štyri dni. Napriek tomu, že lekársky mohli byť dievčatá od seba oddelené a s vysokou pravdepodobnosťou by to obe prežili, navždy zostali tak, ako sa narodili. Spoločne až do poslednej chvíle.