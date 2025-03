Dubayová a Jablonský nie sú jediní zaľúbenci v Dunaji, k vašim službám. Títo dvaja herci tvoria v súkromí pár

Na tom, že sa sympatie presunú z obrazoviek aj do reálneho života, nie je nič zvláštne. V prípade tohto páru to však bolo naopak a herci sa dali dokopy ešte skôr, než začali v obľúbenom dobovom seriáli účinkovať. Nie všetci diváci sú si však tejto spojitosti medzi nimi vedomí.

Nie je to tak dávno, čo Petra Dubayová a Jakub Jablonský potvrdili svoj vzťah. Dohady o tom, že seriálová Eva a Dávid sú zaľúbení aj súkromí, sa objavovali dlho, no obľúbená herečka sa ich rozhodla potvrdiť až v októbri, o čom sme vás aj informovali v článku. Dnes je navyše tento pár v radostnom očakávaní. Títo dvaja herci však nie sú jediní kolegovia, ktorí v reálnom živote tvoria pár.

Na obrazovkách by si nerozumeli

Zatiaľ čo Barbora Chlebcová v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje Terezu Lapšanskú, hrdú Slovenku, ktorá podporuje režim a snaží sa zapáčiť všetkým vysoko postaveným mužom a vytvoriť si vplyv v meste, jej partner v reálnom živote kope v seriáli za druhú stranu. Herec Tomáš Horváth sa stal Barboriným kolegom aj v ďalšom projekte. V Dunaji, k vašim službám vystupuje ako Gabo, ktorý je spolu s Lacom v odboji.

Barbora a Tomáš už spolu v minulosti spolupracovali. „S Tomášom sme dabovali telenovelu, kde sme boli zamilovaný pár. Trávili sme spolu veľa času. Posledný mesiac som chodila na dabing smutná a on sa zaujímal, čo sa deje. Povedala som mu, že sa rozchádzam a sťahujem. Tomáš to po­dľa mňa pochopil ako príležitosť,“ spomínala na ich začiatky Barbora pre Nový čas pre ženy.

„Zábavné bolo, že som sa vrátila do Devínskej k mame a on tam býva tiež. Keďže sme obaja odtiaľ, pôjdeme spolu na pivo. Z piva nič nebolo, lebo môj malý ochorel. Nechcela som sa vyhovárať, tak som mu povedala, že ak mu to nevadí, nech príde, môžeme si večer v kuchyni posedieť, lebo nemôžem od Filipka odísť. A už neodišiel,“ dodala herečka.