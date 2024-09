Drew Barrymore dohnala jej minulosť, prešla si veľkou traumou. Zaskočí vás, čo kedysi známa herečka robila

Známa herečka sa hanbí za minulosť, na ktorú nie je práve najpyšnejšia. Ba práve naopak. Zakrýva si pred ňou oči a snaží sa fungovať tak, ako keby ani nebola. Na neustály kolotoč pitia alkoholu a vytriezvenia nerada spomína, hoci sa tejto závislosti zbavila pred viac ako piatimi rokmi, ako informuje portál Page Six.

Hviezda filmu „Charlieho anjeli“ si pozvala do svojej talkshow speváčku a herečku Zoë Kravitz, aby sa porozprávali o jej režijnom debute vo filme „Tiché znamenie“. Ako sa priznala Drew, tento triler ju ovplyvnil po osobnej stránke. Objavili sa v ňom totiž scény, ktoré herečke pripomenuli staré časy.

Už päť rokov nepila alkohol

„Film je okrem iného aj o návykových látkach,“ povedala Drew, ktorá bojovala so závislosťou ako dieťa. Bola doslova šokovaná, keď si uvedomila všetku tú traumu, s ktorou sa vyrovnávala ako alkoholička. „Dostala som sa do situácií, v ktorých som nemala byť,” priznala herečka so slzami v očiach. „Veľmi som sa za to hanbila. Už päť rokov som nepila.”

Ako ďalej poznamenala 49-ročná hviezda filmu „E.T.”, spomínaný film nie je len o veciach, ktoré sa nám môžu stať, ale zobrazuje tiež minulosť. Tá v prípade známej herečky nebola práve prechádzkou po ružovej záhrade.

