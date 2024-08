Obľúbená herečka Blake Lively sa bojí o svoju kariéru, môže ju postihnúť trpký koniec: Za všetko môže táto vec

Herečku Blake Lively, veríme, predstavovať bližšie netreba. Preslávila sa najmä vďaka seriálu Gossip Girl a neskôr sa jej podarilo presadiť aj v áčkovým filmových produkciách. Jej najnovší filmový počin jej však, okrem iného, zabezpečil aj nemalú dávku negatívnej pozornosti. Herečka sa preto teraz obáva, že jej to môže zničiť kariéru.

Článok pokračuje pod videom ↓

Za všetko môže filmová dráma Končí sa to nami (It Ends with Us), ktorá si našla v kinách aj slovenských divákov. Filmu nakrútenému podľa knižnej predlohy autorky Colleen Hoover sa po svete darí a za pár týždňov od uvedenia dokázal pri rozpočte 25 miliónov dolárov zarobiť už viac ako 242 miliónov, čo rozhodne nie je málo.

Jedna kontroverzia strieda druhú

Túto romantickú drámu ale už od jej uvedenia do kín sprevádza jedna kontroverzia za druhou a herečka sa podľa portálu MovieWeb obáva, že to všetko dopomôže k tomu, že s ňou už nikto nebude chcieť v budúcnosti spolupracovať.

Problémom sú nielen naštrbené vzťahy s režisérom a hereckým kolegom Justinom Baldonim, ale napríklad aj vedenie rozhovorov s novinármi, v ktorých sa Lively má často správať arogantne. Film Končí sa to nami totiž rozpráva o neľahkej tematike domáceho násilia a herečka mala často rozhovory zvrtnúť na seba a svoju značku vlasovej kozmetiky. O filme tiež rada hovorí ako o romantickej komédii.

A práve tieto veci sa fanúšikom veľmi nepozdávajú a herečku nemálo kritizujú. Vlna hejtu na jej osobu má byť dokonca taká veľká, až má herečka strach, či to nespôsobí, že s ňou prestanú režiséri spolupracovať.

Koniec kariéry?

„Myslela si, že to bude ten moment, kedy naplno zažiari, no teraz sa na to celé pozerá ako na začiatok konca svojej kariéry. Bojí sa, že po tomto s ňou už nikto nikdy nebude chcieť pracovať,“ prezradil nemenovaný zdroj britskému bulvárnemu denníku Daily Mail.

Zároveň sa tiež objavili informácie o tom, že herečka sa plánuje stiahnuť do úzadia, kým všetky kontroverzie ohľadom jej osoby a nového filmu prehrmia.

Fanúšikovia, ktorí na Blake ani po tomto všetkom nezanevreli, sa zatiaľ dožadujú aj nakrútenia pokračovania k dráme. Knižná predloha totiž sequel dostala. Volá sa Začína sa to nami (It Starts with Us) a sleduje prehlbovanie vzťahu medzi Lily a Atlasom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je však nejasné, či pokračovanie niekedy vznikne.