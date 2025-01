Viac ako 170 miliónov Američanov sa vráti na TikTok. Po vyjadreniach Trumpa sociálna sieť začína s obnovou služieb

Sociálna sieť TikTok v nedeľu oznámila, že je „v procese obnovy služby“ v Spojených štátoch. Vo vyhlásení na sieti X zverejnenom po tom, ako novozvolený americký prezident Donald Trump sľúbil odložiť implementáciu zákazu, sa platforma TikTok poďakovala za „poskytnutie potrebnej jasnosti a uistenia“, že poskytovatelia služieb nebudú penalizovaní za to, že Američanom umožnia prístup k aplikácii.

Po mesiacoch právnych ťahaníc Najvyšší súd USA v piatok potvrdil zákon zakazujúci z dôvodu národnej bezpečnosti platformu na zdieľanie videí, pokiaľ jej čínski vlastníci do nedele nedosiahnu dohodu o jej predaji nečínskym kupcom.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025