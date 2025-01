Dominika Cibulková šokovala svojou úprimnosťou. Konečne priznala to, na čo všetci čakali, iné ženy by to nezvládli

Bývalá tenistka a dvojnásobná mamička sa rozhodla pre veľký krok. Zdá sa, že uplynulé obdobie ju nadopovalo poriadnou dávkou odhodlania a sebavedomia. Nie div, keďže má za sebou viac než ročný boj s prebytočnými kilami a dnes sa pýši top figúrou a ešte k tomu novou aplikáciou, ktorú uviedla pred pár dňami na slovenský trh. Pozbierala v sebe všetku odvahu a prezradila niečo, čo ani pre ňu očividne nebolo jednoduché.

Zdá sa, že po úspechu na tenisových kurtoch a najnovšie už aj so spomínanými kilami navyše, je pre ňu takmer každá téma doslova maličkosť. Zatiaľ čo iní by v sebe zbierali odvahu, aby to vyslovili, Dominika Cibulková nečakala a v rozhovore pre Plus 7 dní priznala jednu vec. Po prvýkrát tak rozprávala o záležitosti, ktorá je hlavne pre nežnejšie pohlavie mimoriadne citlivá. Zrejme si uvedomila, že to nie je len o číslach a navyše, dnes už môže prehlásiť, že ide o minulosť v jej živote.

Koľko kedysi vážila?

Viac než rok Dominika napínala svojich fanúšikov a len postupne im prezrádzala čoraz viac o pripravovanom projekte, ktorý postupne naberal reálne kontúry. Pred pár dňami konečne prezradila, že ide o aplikáciu, ktorá mapuje jej cestu za novým „ja“ a zároveň radí ostatným, ako sa dopracovať k štíhlejšej postave s pomocou cvičenia a zdravej stravy. To všetko pod dohľadom odborníkov a hlavne s podporou priamo od Dominiky.

Pri príležitosti veľkej udalosti a krstu tohto projektu vyšla Dominika s pravdou von a prehovorila o svojej hmotnosti, koľko vážila na začiatku chudnutia a aké číslo jej aktuálne ukazuje ručička na váhe. „Zo začiatku som to nehovorila nahlas, ale nie preto, že by som sa hanbila, ale proste sme stále ženy a bola som taká, že nebudem to stále rozvádzať tú váhu, ale teraz som to už dala von. Takže začala som na 82 alebo 83 kilách a teraz mám približne 59,“ uviedla bývalá tenistka.

Spočiatku to neriešila