Dominika Cibulková prezradila, vďaka čomu má dlhé roky fungujúci vzťah. Toto robia s manželom inak než ostatné páry

Bývalá tenistka neskrýva nadšenie z toho, čo prežíva v súčasnom období. Nielenže schudla 23 kíl a podarilo sa jej získať postavu späť, ale hlavne, doma jej pobehujú dve rozkošné zdravé deti a po jej boku za každých okolností stojí milujúci manžel, na ktorého sa môže spoľahnúť. Má obrovské šťastie, no ako priznala, vraj nepatria medzi bežné páry.

Ako sa zoznámili?

Dominika Cibulková si dodnes veľmi dobre spomína na chvíľu, kedy po prvýkrát zaregistrovala svojho súčasného manžela Michala Navaru. Hoci by každý tipoval, že porozpráva nejakú romantickú historku, ako to u nich bolo na začiatku vzťahu, opak je pravdou, ako priznala v rozhovore pre Plus 7 dní.

„Naše zoznámenie vôbec nie je romantické. Pred 14 rokmi som ho prvýkrát videla na Zlatých pieskoch,“ začala Dominika. Ako ďalej doplnila, potom ho dlhšie nevidela, no po čase sa predsa len stretli, čo bola náhoda. „Išla som s kamarátkou z Australian Open na diskotéku a tam som ho spoznala. Takže nič romantické, na diskotéke sme sa zoznámili,“ uviedla s úsmevom, pričom tiež dodala, že čo sa týka zvádzania, bolo to vzájomné.

Neustále spolu