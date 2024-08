Dominika Cibulková predviedla novú postavu v plnej kráse. Zverejnila fotografiu v bikinách a fanúšikovia nešetria chválou

Minulý rok Dominika Cibulková prehlásila, že plánuje v najbližších mesiacoch schudnúť 22 kíl a vrátiť sa do rovnakej formy, akú mala v čase, keď hrávala tenis. Vyčlenila si na to aj obdobie, za ktoré musí túto váhu zhodiť a nedávno prezradila, že to prispôsobila dátumu dovolenky. Chcela totiž novú postavu predviesť v plavkách, a to sa jej podarilo.

Ako sme vás informovali v článku, Dominika Cibulková už schudla úctyhodných 20 kíl, no stále s chudnutím neprestáva. Keďže od začiatku leta chodí po dovolenkách, nemá až taký prísny režim, no napriek tomu si dáva pozor na to, čo je.

Ukázala sa v bikinách

Dominika pre portál Topky.sk prezradila, že po tom, ako sa vráti z dovolenky, plánuje pokračovať v chudnutí a dala si nový cieľ. Keď sa jej ho podarí dosiahnuť, nebude ľahšia len o 22 kíl, čo je jej pôvodný cieľ, ale rovno o 25. Napriek tomu už teraz vyzerá úžasne a keďže sa konečne ukázala v dvojdielnych plavkách, všetci to vidia na vlastné oči.

„Klobúk dole. Brutálne si zamakala a výsledok je neskutočný. Mega,“ pochválila ju fanúšička v komentároch.

„Teda vidieť radikálnu zmenu. Tíško závidím,“ pridala sa hneď ďalšia.

„Veľká gratulácia a obdiv za disciplínu. I keď vy viete, čo je to obeta a disciplína, vrcholový šport je o tom. Krásna premena, gratulujem,“ odkázala tretia.