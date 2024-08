Dominika Cibulková už schudla 20 kíl, no stále nie je celkom spokojná. Prezradila, koľko ešte plánuje zhodiť po dovolenke

Bolo to v októbri minulého roka, keď sa bývalá tenistka rozhodla chudnúť a deliť sa o svoje pokroky so svojimi fanúšikmi. Vtedy prehlásila, že sa chce páčiť sama sebe, nasadila si prísnu diétu a zvolila si neľahký cieľ – schudnúť 22 kíl. Tento cieľ už takmer dosiahla, no ako to vyzerá, aj tak s chudnutím neplánuje prestať.

Ako sme vás nedávno informovali v článku, Dominikiným cieľom bolo schudnúť 22 kíl za osem mesiacov a už v júli hlásila mínus 18 kíl. Motiváciou jej bola dovolenka, ktorú mala naplánovanú rok dopredu a podľa jej slov ju to hnalo vpred a zatváralo jej to večer chladničku. A hoci sa leto a dovolenkové obdobie blížia ku koncu, ona v chudnutí stále neprestáva.

Dáva si pozor aj na dovolenke

Dominika najprv začala úpravou stravy a dlhými prechádzkami. Potom sa presunula do posilňovne a začala sa zameriavať na silové tréningy. Teraz si užíva leto plné dovoleniek, no aj napriek tomu sa snaží udržiavať tvrdý režim, ktorý si nasadila. „Je dôležité stopnúť sa… Dovolenka je od slova dovoliť si, všetci si dovolíme, je to normálne, ale vedieť sa zastaviť je dôležité,“ vysvetlila Cibulková pre portál Topky.sk.

Zatiaľ sa jej darí chudnúť bez jojo efektu a Dominika to prisudzuje tomu, že už v minulosti rovnaký výsledok dosiahla, takže vie, čo jej funguje. „Robím to správne a robím to, čo mi sedí. Po Jakubkovi som tiež takto schudla 20 kíl, len som to vtedy nemedializovala…Teraz som to dávala von. Jedálničky aj všetko, čo robím… Raz sa mi to ale už podarilo, preto som vedela, že sa mi to znova podarí!“ povedala s nadšením.

Jej ďalší cieľ

Prezradila tiež, že posledné dva mesiace mala voľnejšie, keďže chodí po dovolenkách, no potom plánuje zas makať naplno. „Teraz pomaličky ešte pár výletov nás čaká a potom zase začínam a ešte 6, 7 kíl chcem dať dole,“ znie jej plán. Najprv však musí stihnúť dovolenku v Cannes, ktorú má najbližšie na pláne.