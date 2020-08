Kempovanie či stanovanie vo voľnej prírode často naráža na rôzne zákazy a obmedzenia. Kempy alebo na to vyhradené miesta sú zas plné ďalších turistov a predstava pokojného pobytu v prírode je tým značne narušená. Trojica dobrodružných duší z Čiech vytvorila unikátnu aplikáciu – službu s názvom Bezkempu, vďaka ktorej môžete nájsť svoje vysnívané miesto v prírode, na ktorom vás nikto nebude rušiť a budete si môcť naplno užívať slobodu. Ak chcete, budete tam iba vy, s nádhernými výhľadmi alebo možnosťami, ktoré dané miesto ponúka.

Bezkempu je reakciou na premnožený turizmus, kvôli ktorému sa vytráca z cestovania to pravé čaro. Za jeho vznikom stoja Michal Strnad, Petr Nohejl a Pavel Nohejl. Ich hlavným cieľom je znovu priniesť milovníkom cestovania na divoko túto možnosť bez toho, aby sa museli báť prípadnej pokuty za narušenie cudzieho pozemku alebo stanovania na nepovolenom mieste. Miesta, ktoré Bezkempu ponúka a ktoré si my môžeme prenajať, sú naozaj výnimočné. Vybrať si môžeme zo širokej ponuky zaujímavých lokalít.

UTEČ! od hluku, z mesta, zo stresu a stereotypu

“Hlavným cieľom je vrátiť ľuďom stratenú romantiku a pokoj, ktorý poznajú už iba z filmov či reklám. Je určený pre ľudí, ktorí vyhľadávajú pokoj, majú úctu k prírode a ostatným ľuďom. Naše hlavné motto je UTEČ! od hluku, z mesta, zo stresu alebo stereotypu,” opisuje hlavnú myšlienku založenia Bezkempu jeden z jeho tvorcov, Michal Strnad.

“Kempy sú hlavne počas sezóny a cez víkendy preplnené, sú plné hluku a niekedy aj zlej hygieny. Mimo kempov je zas veľké riziko a stres, že vás v noci zobudí polícia či majiteľ pozemku. Ani jedno z toho nie je pokoj a relax, a preto sme sa rozhodli, že divoké kempovanie zlegalizujeme a prepojíme majiteľov pozemkov, ktorí za poplatok ponúknu svoj pozemok ku krátkodobému prenájmu karavanistom alebo na stanovanie,” pokračuje Michal.

Čaro prírody a vytváranie nezabudnuteľných príbehov

Najväčšie výhody takéhoto spôsobu kempovania vidí Michal práve v pokoji a v pohode, v jednoduchej rezervácii cez internet alebo vo vzťahoch, ktoré sa tvoria medzi majiteľmi pozemkov a prenajímateľmi. “Vznikajú príbehy a priateľstvá. Majitelia sa o ľudí pekne starajú, napríklad babička upečie bábovku, porozpráva sa s vami. Ľudia na dedine sú radi, keď môžu byť s niekým v kontakte a ešte si zarobia peniaze, ktoré môžu investovať do zlepšenia svojho pozemku.” Michal dodáva, že výhod je nespočetné množstvo.

Rezervácia je veľmi jednoduchá a rýchla, môžete ju urobiť aj z mobilného telefónu. “Pri každom pozemku je hodnotenie – recenzia. Naša komunita je veľmi aktívna a budujeme “lovebrand.”

O tom, aké sú spomínané pohoda a pokoj dôležité, svedčí aj obmedzená kapacita rezervácií, ktorá môže na jednom pozemku byť. “Na pozemku ste sami, poprípade s malým počtom ostatných ľudí,” hovorí Michal. Kapacita je obmedzená na maximálne 5 posádok. Záleží to od veľkosti pozemku, tak sa vám už nestane, že sa ocitnete v preplnenom kempe, kde vás bude rušiť hluk ďalších desiatok ľudí.

Stovky unikátnych miest v Česku a na Slovensku

Ako spomína Michal, zo začiatku majiteľov pozemkov aktívne oslovovali. Dnes im už ľudia sami ponúkajú svoje pozemky na voľné kempovanie pre verejnosť. Stále však existujú isté obmedzenia, akými sú napríklad oblasti národných parkov alebo chránené krajinné oblasti. Atraktívnych miest však majú v ponuke niekoľko stoviek.

“Aktuálne sme oslávili 500 pozemkov a ideme ďalej. Sme česko-slovenská služba, počet pozemkov na Slovensku veľmi rýchlo rastie, Česi a Slováci sa navštevujú. Napriek tomu, že si rozumieme, tak sme pre slovenských zákazníkov spustili stránku bezkempu.sk.”

Miesta, na ktoré by ste sa inak nedostali

Na otázku, ktoré z ponúkaných miest je najatraktívnejšie, sa podľa Michala ťažko odpovedá. “Každý pozemok má svoje kúzlo a každý človek iné priority. Čo je pre niekoho iba lúka, pre niekoho iného zas môže byť nádherný kus prírody. V ponuke sú však aj rôzne glamping luxusné stany alebo vlastný privátny lom, kde je voda ako v Chorvátsku.”

Niektoré z pozemkov sú určené iba pre jednu skupinku a vďaka tomu si tu môžete vychutnať skutočný a ničím nerušený oddych v prírode. A v prípade, že ide o miesto určené pre viac ľudí, môžete si ho za príplatok zarezervovať iba pre seba.

Unikátny projekt Bezkempu teda prináša späť skutočnú slobodu a odpočinok v prírode bez množstva ďalších turistov alebo hluku kempov. Trojica zakladateľov projektu túto službu preto stále využíva aj sama. “Pôvodne sme ho vytvorili pre seba a kamarátov. Biznis nie je priorita, robíme to s láskou. Jazdíme často, ja by som v karavane aj žil, je to diagnóza,” uzatvára Michal.

Súkromný ostrov či levanduľové polia

Bezkempu má momentálne vo svojej ponuke stovky zaujímavých miest v Čechách a ich počet sa neustále zvyšuje aj na Slovensku. Okrem toho plánujú rozšíriť svoju ponuku aj o ďalšie krajiny. Vyberie si teda naozaj každý. V ponuke nechýbajú miesta s možnosťou kúpania sa alebo miesta, ktoré si užijú milovníci hôr. Okamžite zaujme napríklad súkromný ostrov, lúka s výhľadom na Vysoké Tatry alebo ubytovanie v levanduľových poliach.

Ak milujete prírodu a kempovanie na divoko, ide o skvelú možnosť ako to robiť legálne a navyše spoznať nové zaujímavé miesta. A ak by ste si chceli vyskúšať pravé dobrodružstvo cestovania a bývania v karavane, Bezkempu ponúka v sekcii požičovňa karavany alebo obytné prívesy na prenájom.

Keď vás takýto typ cestovania oslovil a ste praví dobrodruhovia, pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku Bezkempu, jej slovenskú verziu alebo si vyberte vysnívané miesto na kempovanie na Instagrame.