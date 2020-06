Unikátny slovenský projekt otca Igora s dcérou Broňou Ščambovou zo Žiliny ukazuje, ako vyzerá skutočná vášeň pre cestovanie. Navrhujú a prerábajú vlastné vany, cestujú nimi a vďaka ich prenajímaniu prinášajú možnosť vyskúšať tento druh zážitku úplne každému. Disponujú kuchynkou, množstvom úložného priestoru, sprchou alebo solárnym panelom. V rozhovore nám priblížili, v čom sa líši „bežné“ cestovanie od cestovania karavanom, ako sa k tomu dostali oni a niekoľko dôvodov, prečo by takýto spôsob cestovania mal vyskúšať aspoň raz v živote každý z nás.



Cestovanie karavanom prináša slobodu a úplne nový typ zážitkov zo spoznávania prírody alebo krajiny, než na aký sme bežne zvyknutí. Igor s dcérou Broňou majú tento typ cestovania v krvi a okrem toho, že sami vanmi cestujú, rozhodli sa svoju lásku k nim priblížiť aj ďalším ľuďom.

„Ja som milovníkom cestovania v dodávke už dlhé roky a áut ako takých celkovo. Priviedol som k tomu aj moje deti. Prerábanie dodávok na obytné a špekulovanie nad rôznymi vylepšeniami je moje hobby. Jedného dňa sme mali doma na dvore tri prerobené vany a nemali sme čas ich plnohodnotne využiť, tak som sa rozhodol ich začať prenajímať,“ opisuje Igor vznik jeho nápadu.

Broňa vymyslela, ako atraktívne priviesť ich vany do sveta. „Ja som si zobrala na starosť komunikáciu s ľuďmi a popritom pomáham ocinovi so samotným prenájmom. Prenajímanie vanov sme rozbehli cez náš Instagram @karavan.za. Momentálne pracujeme na našom webe, kde budú všetky informácie pod jednou strechou. Každý si tam bude môcť pozrieť našu ponuku vanov, ich popis a aj kalendáre s obsadenosťou. Taktiež ako ocino milujem cestovanie vanom a pokiaľ sú autá doma, snažíme sa s nimi vždy niekam vyraziť.“

V rozhovore sa dozviete: Ako sa Igor dostal k prerábaniu vlastných karavanov

V čom sú ich karavany špecifické

Sú určené iba na cestovanie po Slovensku alebo si ich môžeme prenajať aj na cesty do zahraničia

Prečo sa vybrať na výlet práve karavanom

Aké miesta Igor a Broňa precestovali karavanom

Prerábate a navrhujete si dodávky úplne sami? Čo všetko tento proces obnáša? Kedy ste s tým začali a ako ste sa k tomu dostali?

Igor: Prvú dodávku som dal prerobiť známym, ktorí sa tomu venovali profesionálne. Ďalšie dve som si prerobil sám. Potreboval som však odbornú pomoc od kamaráta ohľadom elektriky, materiálu a podobne. Doteraz sa spolu radíme a predebatujeme hodiny o prerábaní vanov. Okrem toho pozerám skoro každý večer videá o prerábaní dodávaok na YouTube. Prerobenie dodávky obnáša investíciu na kúpu auta a materiálu. Ďalej to stojí veľmi veľa nervov a trpezlivosti. Každú jednu súčiastku si musíte nájsť, ísť ju kúpiť alebo objednať a popri montáži chytíte všetko niekoľkokrát do ruky. Odrežete príliš dlhé alebo príliš krátke, no a môžete začať odznova. Takto by som mohol rozprávať hodiny.

Svoju prvú Aviu som si prerobil na obytnú dodávku pred 34 rokmi. S ňou sme chodievali na výlety. Postupom času prišlo viac pracovných povinností a na vanovanie neostal čas. V roku 2007 som kúpil prvú dodávku VW Transporter, ktorá sa dva roky používala na pracovné účely. Keď ju už vo firme nebolo viac treba, dal som ju prerobiť na obytnú. 10 rokov sme s ňou cestovali my a v roku 2017 prišla myšlienka skúsiť dodávku prenajímať. Dcéra bola v tej dobe skoro celoročne v zahraničí, tak som to robil celé sám. V lete sa to celkom rozbehlo a o prenájom bol záujem.

Nakoplo ma to a rozhodol som sa, že kúpim ešte jednu dodávku a prerobím ju sám. Kúpil som teda ďalší Transporter a celú zimu som ho prerábal. Vtedy sme ešte nemali na garáži dvere, tak som ju prerábal aj keď bolo vonku -10 stupňov. Teraz by som to už veru nerobil. Potom prišiel Citroën Jumper, ktorý som prerobil, aby nám ostal na súkromné používanie. Minulý rok sme ho aj tak nakoniec zaradili do ponuky.

Koľko karavanov momentálne máte? Pre koľko ľudí sú určené?

Broňa: Momentálne máme tri obytné dodávky. Jeden VW Transporter je určený maximálne pre dve osoby. Ďalšie dve dodváky – VW Transporter a Citroën Jumper sú vhodné pre dve alebo tri osoby. Častokrát dostávame otázky, či nemôže ísť rodina s dvomi malými deťmi. Naše dodávky na to nie sú prispôsobené, pretože v dodávkach sú len dve alebo tri miesta na sedenie.

Sú v niečom výnimočné oproti ostatným?

Igor: Každá jedna dodávka je inak prerobená a s iným rozložením interiéru. Jedna je kratšia verzia Transportera s otočnou sedačkou, druhá je dlhšia verzia s väčšou posteľou a v tretej je najväčšia výhoda tá, že je tam vysoká strecha a človek sa tam dokáže postaviť. Samozrejmosťou v každej dodávke je pohodlná posteľ a úložný priestor. Všetky sú vybavené plne zariadenou kuchynkou s plynovým varičom, umývadlom s tečúcou vodou, riadom a chladničkou s mrazničkou. V každom vane je aj vonkajšia sprcha. Zaujímavými ich však robia detaily. Špecialitou sú na mieru šité závesy z Maroka, “moodové” led osvetlenie, či niečo na čítanie.

Broňa: Naše dodávky sú výnimočné tým, že sú vlastnoručne prerobené, majú rukopis staviteľa, ktorý im dal dušu. S ocinom sme tam dali kus svojho srdca a ten čas, čo je v tom investovaný, sa nedá ani vyčísliť.

Obytné dodávky z výrobnej linky sú síce dokonalé, ale chýba im atmosféra a ľudské pričinenie.

Prenajímate karavany iba v rámci Slovenska alebo nemáte problém ani s cestovateľmi, ktorí by s nimi chceli cestovať po Európe?

Igor: Vany prenajímame aj cestovateľom, ktorí chcú vycestovať do zahraničia. Viac-menej je 90 % len takých. Teraz počas covidu máme zase takých, čo cestujú po Slovensku a veľmi si pochvaľujú, že aj tu je toho naozaj veľa čo vidieť. Obmedzenie na vycestovanie mimo Európu je len kvôli poistke, lebo autá sú poistené len v rámci územia Európy. Takže pokiaľ by chcel ísť niekto napríklad do Maroka alebo Turecka, treba to dopredu prediskutovať a auto dopoistiť.

Máte nejakú vyslovene negatívnu skúsenosť so zákazníkom?

Broňa: Vyslovene negatívnu skúsenosť nemáme. Samozrejme, vždy sa nájde nejaký expert, ktorý vám vie znepríjemniť deň a znechutiť vaše úsilie, ktoré do projektu vkladáte. My sa snažíme vo všetkom negatívnom vidieť aj to dobré a pozitívne. Robíme to u nás doma na dvore s ľudským prístupom. S každým jedným výletníkom sa osobne stretneme, vysvetlíme, sme dennodenne prístupní na telefóne, keby niekto niečo potreboval.

V čom sa podľa vás odlišuje výlet v karavane od toho „klasického“?

Broňa: Cestovanie dodávkou je super v tom, že máte absolútnu slobodu. Celý svoj malý ,,domček” máte stále so sebou so všetkým, čo k životu potrebujete. Každý večer môžete spať na inom mieste a s iným výhľadom. Západ alebo východ slnka môžete sledovať priamo z postele s čerstvo uvarenou kávou alebo teplým čajom. Dokonca aj raňajky si môžete pripraviť priamo z postele.

Igor: Každé autíčko má extra jednu alebo dve autobatérie a vlastný solárny panel, ktorý Vám dobíja elektriku do auta. Nabijete si tu telefón, baterky do fotoaparátu a môžete pozerať filmy na notebooku. Namontované sú aj nádrže s úžitkovou vodou od 100 – 180 litrov, ktoré by Vám mali vydržať aj týždeň bez toho, aby ste ich museli dopĺňať. Vo vanoch je dosť odkladacieho priestoru, takže si môžete zobrať so sebou výstroj na rôzne druhy športov – na lezenie, na ferraty, bicyklovanie, behanie, turistiku či SUPovanie. Samozrejmosťou výbavy sú aj kempovacie stoličky a stôl.

Aké sú podľa vás výhody cestovania karavanom?

Igor: Pre mňa je to hlavne tá sloboda, že si môžete odstaviť auto, kde chcete, navariť si, keď ste hladný, odpočinúť si v posteli, keď ste unavený.

Občas neplánovane skončíte na nádherných miestach, ktoré ste nemali v pláne navštíviť a objavíte skryté zákutia krajiny.

Pokiaľ Vám na dovolenke nevyjde počasie (čo sa nám stalo už x-krát) a prší v oblasti, ktorú ste si vybrali, tak sa dá podľa počasia okamžite presunúť niekde, kde je krajšie. Nie ste fixovaný na jedno miesto, ako keď sa ubytujete na hoteli.

Broňa: Stretávate ľudí žijúci “vanlife”. Povymieňate si s nimi skúsenosti, dozviete sa o nových miestach a spoznáte zaujímavé životné príbehy.

Prečo podľa vás môže byť karavan pre niekoho nevhodným spôsobom cestovania? Myslíte, že aj človeku, ktorý nikdy netúžil po takejto dobrodružnejšej ceste sa to napokon môže zapáčiť?

Broňa: Nevhodný spôsob cestovania to podľa mňa môže byť pre ľudí náročných na komfort. Na druhej strane by to mali aj tak vyskúšať aspoň na pár dní a som presvedčená, že ich to chytí za srdce. Takto otestujú samých seba a vyjdu zo svojej komfortnej zóny, ktorá nás všetkých často obmedzuje pri skúšaní nových vecí.

Igor: Minulý rok sme mali jedného výletníka, ktorý nám po dvoch dňoch volal, že to nie je pre neho, a že sa chce ihneď vrátiť. Presvedčili sme ho, aby tomu dal šancu. Prišiel po plánovanom týždni a z auta nechcel ani vystúpiť. Mávame aj prípady, kedy po takomto dobrodružstve túži jeden z partnerov a druhý ide len preto, že musí. Napokon sa z výletu vrátia obaja vysmiati a spokojní s tým, že o rok idú znova. Takže naozaj, pokiaľ človek nevyskúša, tak nevie.

Aké miesta ste s karavanom navštívili?

Igor: Ja som bol na pracovnej ceste v Rusku, so synom sme boli cez celé Chorvátsko, loďou sme sa preplavili na juh Talianska a po východnom pobreží sme prešli naspäť domov. S Broňou sme boli na západnom pobreží Francúzska, ktoré sme precestovali od Bordeaux až po španielske hranice. Potom sme boli aj v Nemecku, kde sme pobehali niekoľko wakeboardových areálov, v Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Slovinsku, Čechách a Poľsku. A to by bolo asi všetko.

Viete si predstaviť, že sa počas cestovania ubytujete napríklad v hoteli? Využívate takého služby?

Igor: My osobne nechodíme ani do kempov. Len keď nás donúti situácia, kedy v danej lokalite nie je žiadna možnosť voľného parkovania a jediná možnosť je kemp. No a do hotela už vôbec nie. To by nám asi ani nenapadlo ísť do hotela len tak. Musela by prísť naozaj situácia, ktorá by nás prinútila tam ísť.

Pre viac informácií o žilinských karavanoch a ich ciest sledujte karaVAN.za na Instagrame.