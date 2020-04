Domácu karanténu už o pár dní ozvláštni vesmírny úkaz. Na oblohe sa objaví najjasnejšia kométa za posledné roky

Život na Zemi sa kvôli aktuálnej pandémii koronavírusu zmenil. Ľudia zostali doma a obmedzili pohyb vonku, zastavená priemyselná výroba a redukovanie počtov letov spôsobilo postupné (a snáď nie len dočasné) vyčistenie ovzdušia nad krajinami najviac zasiahnutými epidémiou. Život vo vesmíre však ide ďalej bez akejkoľvek zmeny a pre ľudí na planéte Zem si chystá pozoruhodné divadlo.

Nočná obloha si pre nás pripravila už niekoľko zaujímavých prekvapení. A nie je tomu inak ani v ťažkých pandemických časoch, kedy sa naša planéta okrem iných problémov zmieta aj v boji s neviditeľným nepriateľom. COVID-19 však nejaký badateľný vplyv na život vo vesmíre nemá a mnohí ho počas domácej karantény sledujú aspoň voľný okom zo svojich záhrad či balkónov.

Jeden z najjasnejších objektov na nočnej oblohe

Zrak k oblohe vedci odporúčajú uprieť aj v najbližšom období – ako totiž informuje portál iMeteo, nočná obloha si pre nás pripraví ďalšie prekvapenia, tentokrát v podobe kométy ATLAS C/2019 Y4.

Ako podotklo aj viacero zahraničných webov, kométa, ktorú sa podarilo vďaka varovnému systému na Havaji objaviť ešte 28. decembra minulého roku, bude totiž čoskoro zrejme najjasnejším objektom na nočnej oblohe po Mesiaci.

Práve jasnosť kométy však vedcov prekvapila najviac. Rozjasňovať sa začala veľmi rýchlo v posledných dňoch, čo sa nestáva často. V súčasnosti by ste ju ale voľným okom pozorovali len márne. Ako menšiu nejasnú guľu ju možno pozorovať stredným ďalekohľadom a keďže od jej objavenia sa doteraz jej jasnosť zvýšila 600-násobne, existuje veľmi veľká pravdepodobnosť, že v polovici apríla dosiahne svoje maximum. Vďaka tomu bude na oblohe viditeľná prakticky okamžite a bude jasnejšia než Venuša.

Môže, ale aj nemusí prežiť

Je na to ale potrebné veľké šťastie, pretože sa môže stať, že sa ATLAS C/2019 Y4 predtým, ako vôbec preletí v blízkosti Zeme, sa vo vesmíre rozpadne. Obežná dráha novej kométy sa veľmi rýchlo približuje Slnku a vedci predpokladajú, že jej osud môže byť rovnaký, ako to bolo aj v prípade kométy ISON. Tá v roku 2013 taktiež sľubovala veľkolepé vesmírne divadlo, no keď prešla okolo Slnka, rozpadla sa. Podobný osud podľa niektorých expertov čaká aj kométu ATLAS C/2019 Y4.

Či sa z novej kométy stane na pár dní jeden z najjasnejších objektov na oblohe alebo nie, sa dozvieme až za pár dní. Vedci totiž neustále kométu skúmajú a čím je bližšie, tým viac informácií o nej vedia získať.