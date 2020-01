Dokončenie bratislavskej stanice či cesta na Mars. 15 udalostí roku 2020, ktoré nemôžete premeškať

Rok 2020 je začiatkom novej dekády, ktorá celkom určite prinesie obrovské množstvo zaujímavých udalostí, prelomových objavov, úspechov, ale aj zvratov, prekvapení či celospoločenských tragédií. O niekoľkých významných udalostiach, ktorými nová dekáda odštartuje, vieme už teraz. Čo teda prinesie rok 2020 a čomu by ste mali v najbližších mesiacoch venovať svoju pozornosť?

Odovzdávanie Oscarov – 10. február

V prvej polovici februára odovzdá Kalifornská akadémia tie najprestížnejšie ocenenia filmového sveta. Okrem najcennejšej sošky za najlepší film bude mimoriadne zaujímavé sledovať víťaza kategórie Medzinárodný film. V nej sa o nomináciu uchádzala aj slovenská dráma Nech je svetlo, do výberu sa jej však prebojovať nepodarilo. Na Oscara je však v kategórii medzinárodných filmov nominovaná česká dráma Pomaľované vtáča, ktorá je aj horúcim adeptom na víťaza. Očakávaný je aj úspech filmu Joker, The Irishman či Tarantinova snímka Vtedy v Holywoode.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 29. február

Parlamentné voľby padli podľa očakávania na posledný februárový deň a pre Slovensko sú azda najvýznamnejšou udalosťou nadchádzajúcich mesiacov. Po turbulentnom období, ktoré odštartovala vražda vo Veľkej Mači, poskytujú tohtoročné voľby nádej na čerstvý začiatok. Volieb do Národnej rady SR sa možno zúčastniť aj zo zahraničia, žiadosť je však potrebné podať a doručiť najneskôr do 10. januára. Spraviť sa tak dá aj elektronicky na webe Slovensko.Digital.

Baráž o EURO – 26. marec

Slovenským futbalovým reprezentantom sa v kvalifikácii nepodarilo prebojovať na tohtoročné majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2020. Napriek tomu ešte majú šancu zúčastniť sa tohto prestížneho turnaja, rozhodne to však nebude jednoduché. Už 26. marca budú musieť slovenskí futbalisti zdolať v Bratislave Írov, aby následne o päť dní zdolali víťaza zápasu Bosna a Hercogovina – Severné Írsko. Slováci tak pre postup na EURO musia vyhrať dva zápasy po sebe, čo sa im v kvalifikácii nepodarilo. Ak by to tentokrát vyšlo, EURO 2020 sa stane športovou udalosťou roka konkurujúcou letným olympijským hrám.

75. výročie porazenia Hitlerovho Nemecka

Rok 2020 so sebou prináša aj niekoľko dôležitých výročí, z ktorých tým najvýznamnejším je nepochybne spomienka na rok 1945. Počas nasledujúcich mesiacov si tak budeme pripomínať 75. rokov od porazenia nacistického Nemecka (8. máj) ako aj koniec druhej svetovej vojny vo svete (2. september). Rok 1945 sa však neniesol len v duchu víťazstiev. Spomínať budeme aj na vypálené slovenské obce (Kalište, Kľak) či použitie jadrových zbraní počas útoku na japonské mestá Hirošima a Nagasaki.

Majstrovstvá sveta v hokeji – 8. máj

Zo Slovenska sa svetový turnaj v ľadovom hokeji presúva do Švajčiarska. Slovenskí fanúšikovia to tak opäť nebudú mať ďaleko a nemusia sa obávať ani nevhodných vysielacích časov. Naši hokejisti sa tentokrát predstavia v skupine A (hrá sa v Lausanne) a v skupinovej fázy sa stretnú s Kanadou, Švédskom, Českom, Nemecko, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. Ostáva veriť, že sa Slovensku podarí vstúpiť do novej dekády postupom zo skupiny, čo sa nestalo už od roku 2013.

Festival Pohoda – 9. júl

Medzi najobľúbenejšie udalosti počas letných mesiacov už niekoľko rokov nepochybne patrí festival Pohoda. A síce je len druhý januárový deň už teraz je jasné, že hudobný festival na trenčianskom letisku svojich priaznivcov nesklame. Na Pohode totiž vystúpi Stormzy, The Libertines, Metronomy a síce ani tento rok neprídu žiadaný Radiohead, tešiť sa možno aspoň na sólový projekt speváka Thoma Yorka.

Najočakávanejší film roka – 16. júl

Na najočakávanejší film roka 2019 (Star Wars: Vzostup Skywalkera) sme si museli počkať až do decembra a podľa zmiešaných recenzií nie je celkom isté, či sa toto čakanie vyplatilo. Najočakávanejšiu snímku nasledujúcich mesiacov však do konca roka čakať nemusíme. Už v polovici júla bude mať totiž premiéru film Tenet famózneho režiséra Christophera Nolana (Dunkirk, Počiatok, Interstellar), ktorý rozhodne patrí medzi najžiadanejšie filmy začiatku novej dekády. Kým krátky teaser sme v kinách sledovali už mesiace, prvým trailerom nás tvorcovia potešili krátko pred Vianocami. A zdá sa, že tentokrát sa čakanie vyplatí.

Letné olympijské hry – 24. júla

Každé dva roky sa svet teší z obrovského športového podujatia v podobe olympijských hier. Tentokrát to budú tie letné a po druhýkrát v histórii sa uskutočnia v hlavnom meste Japonska. V Tokiu nebudú chýbať ani slovenskí športovci, medzi ktorými sa môžeme tešiť napríklad na výkon Mateja Tótha, ktorý sa určite bude pokúšať o obhájenie zlatej medaily z brazílskeho Ria. Na olympijských hrách po prvýkrát uvidíme aj skateboarding, v ktorom by s pomerne veľkou pravdepodobnosťou mohol o medaily zabojovať Slovák Richard Tury, ktorý v tomto športe patrí k celosvetovej špičke.

Festival Grape – 7. august

V roku 2020 sa na piešťanskom letisku uskutoční zrejme naposledy. To však nie je jediný dôvod, prečo sa aj tento rok oplatí zúčastniť festivalu Grape, ktorý patrí spolu so spomínanou Pohodou k najobľúbenejším a najväčším hudobným open air festivalom na Slovensku. Na Grape sa už v auguste predstavia belgickí Foals, Nothing But Thieves či známy drum and bass DJ High Contrast, ktorý do Piešťan pricestuje aj so živou kapelou.

Mars 2020 – júl/august

V najbližšom desaťročí nás vo vesmírnom výskume čakajú s veľkou pravdepodobnosťou ohromné objavy. Jeden z nich môže priniesť aj misia Mars 2020 americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorej štart je naplánovaný na prelom prázdninových mesiacov. Raketa Atlas V dopraví na povrch červenej planéty marťanský rover, ktorého úlohou bude pátrať po známkach niekdajšieho mimozemského života na povrchu Marsu. Či existoval (alebo existuje) život mimo Zeme sa však tak skoro nedozvieme. Mars 2020 má pristáť v oblasti krátera Jezero až vo februári 2021.

Prezidentské voľby v USA – 3. november

Na začiatku novembra sa v Spojených štátoch amerických uskutoční udalosť celosvetového formátu. Američania si totiž budú voliť prezidenta a ich voľbu rozhodne sledovať celý svet. V USA má totiž prezident veľmi silné právomoci a keďže patrí krajina k svetovým mocnostiam, voľba prezidenta nemá len štátne, ale ďaleko rozsiahlejšie dôsledky. Či sa Donaldovi Trumpovi podarí získať ďalší prezidentský mandát, alebo ho porazí vybraný kandidát demokratov, je azda najdôležitejšia globálna politická otázka nasledujúcich mesiacov.

Klimatický summit OSN – 9. november

Tá posledná dopadla fiaskom. Svetoví lídri sa na ničom nedohodli, uspokojili sa s konsenzom, že sa (ne)dohodnú niekedy nabudúce. Šancu budú mať v novembri v škótskom Glasgowe, kde sa uskutoční ďalší klimatický summit štátov OSN, na ktorom budú svetoví lídri spolu s vedcami a vedeckými organizáciami diskutovať o klimatickej zmene a jej dôsledkoch. Počuť o nej budeme ešte mnohokrát. Aj v tomto roku totiž možno očakávať desiatky, stovky a vlastne skôr tisícky rôznych klimatických protestov, ktoré sa budú odohrávať vo všetkých kútoch planéty.

Vzácne nebeské predstavenie – 21. december

Rôzne astronomické udalosti môžeme sledovať počas celého priebehu roka. Tá najvzácnejšia však nastane krátko pred Vianocami 21. decembra. Po takmer 400 rokoch budeme môcť totiž sledovať priblíženie Jupitera a Saturnu, ku ktorým sa do zorného poľa pridajú aj mesiace Io, Europa, Ganymedes, Callisto, Titan či Thetys. Podobný úkaz bolo naposledy možné sledovať v roku 1623, najbližšie sa objaví až v druhej polovici tohto storočia.

Stanica Nivy – neznámy dátum

Bratislava sa konečne dočkala, teda nepredbiehajme, mala by sa dočkať. V hlavnom meste Slovenska by mala byť už tento rok dokončená nová autobusová stanica a to priamo na mieste, kde bola v roku 2017 zbúraná tá pôvodná. Či sa spoločnosti HB Reavis podarí dokončiť multifunkčné centrum načas a metropola Slovenska sa tak bude môcť konečne pochváliť novou stanicou, je ešte otázne, doterajší priebeh stavebných prác sa však zaobišiel bez väčších komplikácií.

Swissmetro – neznámy dátum

Z Zürichu do Ženevy trvá dnes cesta autom asi 3 hodiny. Už čoskoro by však cesta vrátane zastávok v Berne a Lausanne mohla trvať ľahko cez 30 minút. Vďačiť za to možno projektu Swissmetro, ktorého prvotná fáza má byť otvorená už v tomto roku. Swissmetro je bezdotyková magnetická vysokorýchlostná dráha, na ktorej jazdia súpravy v tuneloch zbavených vzduchu takmer na úroveň vákua, čím je dosiahnutá mimoriadne vysoká prevádzková rýchlosť. Projekt štartuje vo Švajčiarsku, v prípade úspechu je však v budúcnosti pripravený rozšíriť sa aj do ďalších krajín Európy.