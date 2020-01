Tento rok bude horúci. Toto je 10 najočakávanejších filmov roku 2020, vďaka ktorým budú kiná vypredané

S novým rokom prichádza aj množstvo filmových noviniek, ktoré prichádzajú do kín. Na svoje si prídu fanúšikovia komiksoviek, ale vrátia sa aj pokračovania obľúbených filmov či ikonickí režiséri.

Rok 2019 priniesol množstvo kvalitných filmových noviniek. Spomeňme si napríklad úspešnú komiksovku Joker, čiernu komédiu Parazit, ktorá potešila predovšetkým milovníkov artovejších filmov, gangsterka The Irishman Martina Scorseseho s hviezdnym Robertom De Nirom a Al Pacinom, poctu starému Hollywoodu Quentina Tarantina v podaní Leonarda DiCapria a Brada Pitta alebo Star Wars: Vzostup Skywalkera, ktorý uzatvára tretiu trilógiu a aj filmy roku 2019.

Rok 2020 sa nenechá zahanbiť a pripravil si pre milovníkov filmov množstvo prekvapení. Pozrime sa na 10 najočakávanejších filmov, ktoré si nesmiete nechať ujsť.

Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn / Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Premiéra: 6. február 2020

DC sa postupne preberá k životu a po úspechu, ktorý zožal Joker s Joaquinom Phoenixom v hlavnej úlohe a naplnil kasy, stavil na ďalšiu sólovku. Tentokrát sa na plátna vráti Jokerova komixová partnerka Harley Quinn v podaní Margot Robbie.

Birds of Prey nás zavedie do obdobia, kedy sa Harley Quinn vyrovnáva s rozchodom s Jokerom. Spoznáva pritom nových priateľov, s ktorými preberá vládu nad Gotham City.

Tiché miesto 2 / A Quiet Place 2

Dátum premiéry: 18. marec 2020

Minulý rok do kín zavítala hororová novinka Tiché miesto, ktorá zožala pozitívne divácke hodnotenia. Život na Zemi je narušený po tom, ako prídu Oni. Ich totožnosť nie je známa, vie sa iba to, že majú naozaj citlivý sluch. Ak chcú ľudia prežť, musia byť naozaj ticho. Rodine Leeho a Evelyn je nažive iba vďaka tomu, že ovláda znakovú reč. Evelyn však čaká ďalšie dieťa a je možné, že jeho pôrodom sa všetko značne skomplikuje.

Teraz prichádza jeho pokračovanie. Pod režisérskou taktovkou, rovnako ako pri jednotke, Johna Krasinskeho sa môžeme znova tešiť na osudy rodiny Abbottovcov po tom, ako prežili tento mimozemský útok. V hlavných úlohách sa vrátia aj Emily Blunt a John Krasinski.

Čierna vdova / Black Widow

Dátum premiéry: 30. apríl 2020

Marvel Studio tentokrát prináša samostatný film Čiernej vdovy, v hlavnej úlohe so Scarlett Johansson. Môžu sa tešiť aj fanúšikovia Iron Mana a Roberta Downey jr, nakoľko ide o prequel k snímkam, ktoré sme už mohli vidieť. Odohráva sa pred druhým pokračovaním Avengerov, Avengers: Nekonečná vojna.

Black Widow prinesie špiónky a nájomnej vrahyne, z ktorej sa stane jedna Avengerov.

Rýchlo a zbesilo 9 / Fast & Furious 9

Dátum premiéry: 21. máj 2020

Fanúšikovia obľúbenej série zo sveta rýchlych vozidiel sa môžu tešiť už na jej deviate pokračovanie. Na režisérsku stoličku si zasadol Justin Lin, ktorý stojí aj za dielmi 3, 4, 5 a 6 alebo Star Trek Beyond. Vráti sa aj Vin Diesel v hlavnej úlohe a uvidíme aj americkú raperku Cardi B.

Wonder Woman 1984

Dátum premiéry: 4. jún 2020

DC začiatkom leta uvedie v distribúcii spoločnosti Warner Bros. pokračovanie komiksového príbehu Wonder Woman z roku 2017. Režisérka Patty Jenkins zasadila príbeh do roku 1984, do roku, kedy vznikol prvý komiksový film so ženskou postavou v hlavnej úlohe.

Snímka si už teraz vyslúžila vysokú pozornosť kvôli sporu so združením gayov a lezbičiek, ktorá vytvorila petíciu za to, aby hlavná hrdinka Diana bola bisexuálka.

Ghostbusters: Afterlife

Dátum premiéry: 9. júl 2020

Krotitelia duchov sú späť. Po 30 rokoch prichádza tretie priame pokračovanie Ghostbusters, v réžii Jasona Reitmana. Slobodná mama sa spolu so svojimi dvomi deťmi sťahuje do mestečka Summerville, do domu, ktorý zdedili od svojho neznámeho príbuzného. Udalosti z roku 1984 sa začínajú opäť vynárať.

Tenet

Dátum premiéry: 16. jún 2020

Christopher Nolan, ikonický režisér filmov Memento, Insomnia, Dokonalý trik, Batman začína, Počiatok či Dunkirk uvedie na strieborných plátnach svoju novú snímku už začiatkom leta. Krátka upútavka bola uvedená aj v našich kinách už pred niekoľkými mesiacmi, o deji však zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti.

Vieme však, že sa okrem akčnej nádielky môžeme tešiť na hviezdne herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predstavia John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson a ďalší.

Last Night in Soho

Dátum premiéry: 17. september 2020

Tvorca úspešného Baby Drivera Edgar Wright prichádza s hororovou novinkou Last Night in Soho. Príbeh nás zavedie do Londýna a bude sa niesť v prvkoch cestovania v čase. V hlavných úlohách sa predstavia Anya Taylor-Joy a Diana Rigg či Matt Smith.

Bosorky / The Witches

Dátum premiéry: 8. október 2020

Jeseň bude patriť množstvu zvučným režisérskym mien. Ku Christopherovi Nolanovi a Edgarovi Wrightovi sa pridá aj Robert Zemeckis, ktorý priniesol kinematografii Forresta Gumpa, Stroskotanca alebo Vianočnú koledu.

Knižná adaptácia rovnomennej novely Roalda Dahla a remake hororu Nicolasa Roega z roku 1990 prinesie príbeh malého chlapca, ktorého zlé čarodejnice premenia na myš a musí čeliť množstvu nebezpečenstvu. Príbeh prináša okrem iného silné posolstvo o zmysle ľudského života.

Dune

Dátum premiéry: 17. december 2020

Režisér David Lynch vytvoril v roku 1984 adaptáciu fantasy klasiky Franka Herberta Duna. Podľa kritikov aj mnohých Lynchových fanúšikov ide o jeho najhorší film vôbec. Koncom roka 2020 sa môžeme tešiť na ďalší ambiciózny pokus o jej oživenie pod taktovkou režiséra Denisa Villeneuve (Sicario: Nájomný zabijak, Blade Runner 2049).

Malá planétka s názvom Duna ukrýva vzácne bohatstvo v podobe korenia s názvom melanž, ktorá dokáže predĺžiť ľudský život a okrem toho prináša ľuďom aj ďalšie mimoriadne schopnosti. Rod Atreidov sa púšťa do súboja s Harkonnenmi o nadvládu nad ním.