Filmová akadémia zverejnila nominácie na Oscarov v deviatich kategóriách. Medzi nimi dva české filmy

Americká Akadémia filmových umení a vied zverejnila shortlisty v deviatich kategóriách 92. ročníka udeľovania Oscarov. Sú medzi nimi celovečerné dokumentárne filmy, krátke dokumentárne filmy, masky, pôvodná filmová hudba, pôvodná filmová pieseň, krátky animovaný film, krátky hraný film, vizuálne efekty a tiež sledovaná kategória medzinárodných filmov.

V poslednej menovanej, donedávna známej pod názvom Najlepší cudzojazyčný film, postúpilo do ďalšieho kola hlasovania desať titulov z 91 národných kandidátov, ktorí spĺňali kritériá. Okrem iných sú to napríklad Pomaľované vtáča českého režiséra a scenáristu Václava Marhoula, maďarská dráma Akik maradtak (anglický názov: Those Who Remained), poľské Boże Ciało (anglický názov: Corpus Christi), Bolesť a sláva španielskeho filmára Pedra Almodóvara či juhokórejský Parazit, ktorý má na konte Zlatú palmu z Cannes. Za Slovensko sa o nomináciu uchádzala dráma Nech je svetlo Marka Škopa, ktorá sa však ďalej neprebojovala.

Nominácie v 92. ročníku udeľovania cien Akadémie vyhlásia v pondelok 13. januára a sošky rozdajú v nedeľu 9. februára v hollywoodskom Dolby Theatre.

Dokumentárny film:

Advocate

Americká fabrika

Apollo

Apollo 11

Aquarela

The Biggest Little Farm

Jaskyňa

The Edge of Democracy

Pre Samu

Veľký hack

Krajina medu

Knock Down the House

Maiden

Familia de medianoche (anglický názov: Midnight Family)

One Child Nation

Krátky dokumentárny film:

After Maria

Fire in Paradise

Ghosts of Sugar Land

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

The Nightcrawlers

St. Louis Superman

Stay Close

Walk Run Cha-Cha

Medzinárodný film:

Česká republika – Pomaľované vtáča

Estónsko – Tode ja oigus (anglický názov: Truth and Justice)

Francúzsko – Bedári

Maďarsko – Akik maradtak (anglický názov: Those Who Remained)

Severné Macedónsko – Krajina medu

Poľsko – Boże Ciało (anglický názov: Corpus Christi)

Rusko – Dylda

Senegal – Atlantique

Južná Kórea – Parazit

Španielsko – Bolesť a sláva

Masky:

Bombshell

Dolemite Is My Name

Panstvo Downton

Joker

Judy

Malé ženy

Vládkyňa zla 2

1917

Vtedy v Hollywoode

Rocketman

Pôvodná filmová hudba:

Avengers: Endgame

Bombshell

The Farewell

Le Mans ’66

Ľadové kráľovstvo II

Králiček Jojo

Joker

The King

Malé ženy

Manželská história

Sirota Brooklyn

1917

Bolesť a sláva

Star Wars: Vzostup Skywalkera

My

Pôvodná filmová pieseň:

Speechless z filmu Aladin

Letter To My Godfather z filmu The Black Godfather

I’m Standing With You z filmu Breakthrough

Da Bronx z filmu The Bronx USA

Into The Unknown z filmu Ľadové kráľovstvo II

Stand Up z filmu Harriet

Catchy Song z filmu Lego príbeh 2

Never Too Late z filmu Leví kráľ

Spirit z filmu Leví kráľ

Daily Battles z filmu Sirota Brooklyn

A Glass of Soju z filmu Parazit

(I’m Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman

High Above The Water z filmu Toni Morrison: The Pieces I Am

I Can’t Let You Throw Yourself Away z filmu Toy Story 4

Glasgow z filmu Wild Rose

Krátky animovaný film:

Dcéra

Hair Love

Nemôžeme žiť bez kozmu

Hors Piste

Kitbull

Memorable

Mind My Mind

The Physics of Sorrow

Sestra

Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias (anglický názov: Uncle Thomas: Accounting for the Days)

Krátky hraný film:

Bratstvo

Vianočný darček

Les Petites mains (anglický názov: Little Hands)

Miller a syn

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Refugee

Saria

A Sister

Sometimes, I Think about Dying

Vizuálne efekty: