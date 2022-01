Dokážu predpovedať smrť. Štúdia odhaľuje, ako môže pohľad do očí určiť, kedy človek zomrie

Rýchle a bezbolestné skenovanie sietnice by jedného dňa mohlo lekárom pomôcť identifikovať ľudí s rýchlym starnutím, ktorým hrozí väčšie riziko predčasného úmrtia.

Starnutie má, samozrejme, vplyv na každého jedného z nás, no nedá sa tvrdiť, že dvaja ľudia s rovnakým vekom sú biologicky rovnako starí. Avšak oči dokážu o nás prezradiť množstvo informácií a odhadnúť aj biologický vek človeka a tým pádom aj poskytnúť pohľad na budúci zdravotný stav pacienta, uvádza portál Science Alert.

Komu povedal, že je starší, mal väčšiu pravdepodobnosť úmrtia

Vedci v štúdii publikovanej v časopise British Journal of Ophthalmology prezentovali algoritmus, ktorý pomocou strojového učenia dokáže predpovedať vek ľudí jednoduchým pohľadom na ich sietnicu, teda na tkanivo v zadnej časti oka.

Presnosť algoritmu je na takej úrovni, že pri skenovaní 47-tisíc dospelých v strednom a staršom veku určil vek v rozmedzí 3,5 roka. O viac ako 10 rokov po skenovaní zomrelo 1 871 pacientov a z nich bola väčšina takých, ktorým prístroj prisúdil vyšší vek ako v skutočnosti mali.

Ak algoritmus povedal, že osoba je staršia o jeden rok oproti skutočnému veku, tak riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny sa v priebehu 11 rokov zvýšilo o dve percentná. Zároveň im o tri percentá narástlo riziko úmrtia z príčin ako je srdcovo-cievne zlyhanie či rakovina.

Zistenia sú čisto pozorovacie a tak nevieme, čo vytvára tento vzťah na biologickej úrovni.

Významný prediktor

Narastajú však dôkazy, že sietnica je vysoko citlivá na poškodenia spôsobené starnutím. Toto tkanivo je miestom, kde dobre vidieť krvné cievy či nervy a môže tak dobre napovedať o riziku nástupu kardiovaskulárnych ochorení, ale tiež ochorení obličiek či iných problémov. Toto je však prvá štúdia, ktorá prezentuje sietnicu ako prediktor úmrtnosti.

“Významná súvislosť medzi vekovým rozdielom sietnice a nekardiovaskulárnou či nerakovinovou úmrtnosťou spolu s rastúcimi dôkazmi o prepojení medzi okom a mozgom môže podporiť názor, že sietnica je akýmsi oknom neurologických ochorení,” napísali autori.

Keďže počas trvania štúdie zomrelo iba 20 ľudí na demenciu, autori nedokázali spojiť toto špecifické ochorenie mozgu so zdravím sietnice. Autori štúdie poukazujú tiež na to, že množstvo úmrtí súvisiacich s kardiovaskulárnymi ochoreniami v posledných rokoch kleslo, keďže medicína pokročila. Znamená to, že zdravie sietnice môže byť stále dobrým indikátorom problémov ochorenia srdca, no nemusia už súvisieť s kardiovaskulárnou úmrtnosťou.

Iné metódy, ktoré merajú vek človeka, ako je metylácia DNA, neurologické zobrazenia a iné, nie sú veľmi presné, sú tiež nákladné a časovo náročné. Sietnicu je však možné naskenovať za menej ako 5 minút a zdá sa, že nám o organizme prezradí toho mnoho.

“Táto práca podporuje hypotézu, že sietnica hrá dôležitú úlohu v procese starnutia a je citlivá na kumulatívne poškodenia starnutím, ktoré zvyšuje riziko úmrtnosti,” uzatvárajú autori.