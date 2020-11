Podarilo sa to prvýkrát v histórii. Vedci zvrátili proces starnutia

Pre mnohých lákavá predstava, pre iných niečo neprirodzené, do čoho by sa človek jednoducho púšťať nemal. Aj keď to také jednoduché nebude a jedna tabletka nepostačí, vedcom sa v oblasti výskumu starnutia predsa len podaril obrovský krok vpred.

Vedcom sa podarilo zvrátiť proces starnutia

Tímu izraelských vedcov sa prvýkrát v dejinách poradilo úspešne zvrátiť proces starnutia, informuje v publikovanej štúdii časopis Aging. Použili na to hyperbarické kyslíkové komory, ktoré zastavili zmeny v DNA zapríčiňujúce starnutie, píše portál Unilad. Vedci si myslia, že terapia kyslíkom ovplyvňuje dva kľúčové procesy, ktoré zapríčiňujú, že človek je vekom slabší a zraniteľnejší.

Kyslíková terapia vplýva na teloméry, teda koncové časti chromozómov. DNA sa následkom starnutia poškodzuje a teloméry sa postupne skracujú. Okrem toho kyslík vplýva na senescentné, teda tzv. starnúce bunky, ktoré sa hromadia v tele a bránia v regenerácii.

Vedci z univerzity v Tel Avive podávali čistý kyslík v hyperbarickej komore starším pacientom, pričom zistili, že po terapii sa im úspešne podarilo predĺžiť spomínané teloméry. Množstvo senescentných buniek sa poradilo zredukovať až o 37 %. Vďaka tomu ich mohli nahradiť nové, zdravé bunky.

Kľúčom sú teloméry a starnúce bunky

Experiment prebiehal tak, že pacientov vo veku nad 64 rokov umiestnili vedci do hyperbarických komôr, pričom každý z pacientov bol umiestnený v komore samostatne. Následne vdychovali stopercentný kyslík po dobu 90 minút. V komore strávili 5 dní v týždni po dobu 3 mesiacov. Následné vyšetrenia ukázali, že teloméry dorástli do dĺžky, akú mali naposledy pred 25 rokmi. Vedci to považujú za jasný dôkaz toho, že v niektorých častiach ľudského tela je naozaj možné zvrátiť proces starnutia a telo omladiť.

Štúdie týkajúce sa starnutia a jeho spomalenia či zastavenia boli doteraz vykonávané najmä na zvieratách. Práve vďaka nim sa už predtým podarilo dokázať, že odstránenie senescentných buniek môže predĺžiť život jedinca až o jednu tretinu. Shai Efrati, ktorý sa na výskume podieľal, sa pre The Telegraph vyjadril, že teloméry sú považované za akýsi svätý grál, čo sa výskumu starnutia týka. Už nejedna štúdia sa pokúšala zistiť, ako ich predĺžiť.

Vedci však dodávajú, že terapia kyslíkom v hyperbarickej komore nestačí a dôležité je, ako žijeme svoj každodenný život. K predčasnému starnutiu a k rýchlejšiemu skracovaniu telomérov totiž do značnej miery prispieva životný štýl, ako napríklad fajčenie, obezita, nedostatok pohybu či strava chudobná na vitamíny a živiny. So starnutím sa spájajú aj mnohé ochorenia, ako napríklad Alzheimerova choroba či artritída. Vedci si však myslia, že terapia kyslíkom môže v tomto prípade pôsobiť ako prevencia.