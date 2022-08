Dôchodkyňu zatkli počas oslavy jej stých narodenín. Z príchodu polície sa prekvapivo tešila, nekládla žiadny odpor

Storočná Jean Bicketonová z austrálskej Victorie mala nezvyčajné narodeninové želanie. Chcela zažiť, aké je to byť zadržaná políciou, no zločin kvôli tomu spáchať nemienila. Jej prianie bolo vypočuté a do domova dôchodcov si po ňu prišli miestni strážnici. Zatýkaniu sa nebránila, práve naopak, podľa polície sa tešila a nekládla žiadny odpor, informuje Daily Mail.

Bicketonová celý život pracovala ako zdravotná sestra a nikdy sa do problémov so zákonom nedostala. Zadržanie políciou bolo jedným z jej prianí, snívala o tom väčšinu života, informujú Novinky. Pre jej priateľov a opatrovníkov z domova dôchodcov v meste Newborough v austrálskom štáte Victoria, s ktorými oslavovala, nebolo vôbec ťažké vymyslieť, aké prekvapenie jej pripraviť.

Policajti s tým nemali najmenší problém

S plnením netradičného priania nemali najmenší problém ani miestni policajti. V jeden okamih prišli na miesto so zapnutými majákmi, oslávenkyni opatrne nasadili putá a na invalidnom vozíku ju odviezli k policajnému autu.

„Prekvapilo ma, že putá boli celkom mäkké, pre mňa príliš veľké,“ okomentovala zákrok seniorka a dodala, že to bol pre ňu jeden z najlepších narodeninových zážitkov. „Sme radi, že sme k tomu mohli prispieť. S týmito typmi zatýkania nemáme absolútne žiadny problém. Jean prajeme krásne 100. narodeniny!“ napísala miestna polícia na sociálnej sieti.