Do pár rokov bude v raji Slovákov „prázdno“, tvrdia nespokojní turisti. Zažili tam šialený nárast cien

Slováci najradšej cestujú cez cestovné kancelárie do Turecka, len počas minulého roka si kúpili najviac zájazdov do tejto krajiny (209 330). Vyhľadávané bolo aj tento rok, no či sa tam rozhodnú vycestovať aj budúci rok, je zatiaľ otázne. Niektorí britskí turisti v tom však už zrejme majú jasno a zvolia si dovolenku v iných destináciách.

Podľa portálu Joe sa sťažujú, že toto leto bola dovolenková sezóna v Turecku „mŕtva“, keďže je tam tento rok draho. Upozornil na turistov, ktorí na TikToku vysvetlili, aký raketový nárast cien tam zažili.

Používateľ sociálnej siete pod prezývkou slimwadie5 povedal, že bol svedkom toho, ako si jedna spoločnosť ponúkajúca jazdu na motorovom člne pýtala 120 libier (cca 140 eur) za hodinu. Turecké ceny sa podľa neho začali podobať na tie londýnske. V Burger Kingu zaplatil 5 libier (cca 6 eur), čo bolo „lacné“, na inom mieste však za burger zaplatil 12 libier (cca 14 eur) a za vodu 2 libry (cca 2,40 eur).

Prázdne pláže

„Sestra a jej rodina povedali, že sa už nevrátia,“ spomenul. Tiež vraj videl niekoľko príspevkov, kde ľudia hovorili, že o pár rokov bude Turecko „mŕtve“. Vo svojom videu ďalej ukázal, aké boli turecké pláže a letoviská prázdne.

Podľa používateľky TikToku justjennybenny bola v Turecku tento rok „čudná atmosféra“. V destinácii Marmaris, ktorú navštevuje pravidelne, bolo tentoraz „tak ticho“. Inokedy tam býva oveľa rušnejšie. „Včera sme išli na pláž a z pláže sme odišli až o 20:00 a prešli sme cez Icmeler – všetky reštaurácie boli prázdne,“ povedala Jenny.

Inflácia

Je možné, že tento rok sa Turecku ľudia vyhýbali pre problémy s infláciou. Ako pripomína portál Joe, jedna osoba povedala, že: „Ceny v Turecku vyleteli do nebies, keďže ich miera inflácie je teraz 71,6 % (jún 2024) v porovnaní s Anglickom 2,2 %, či s Írskom 1,9 %“. Čo potvrdzuje aj Denník N, v júni (71,6 %) sa pritom inflácia v krajine zmiernila z májových 75,5 %. V júli tempo rastu cien spomalilo výraznejšie, a to na na 61,78 %, informovali HN.