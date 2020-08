Do kina chceli nainštalovať kamery a sledovať divákov po celom svete. Film Truman Show má presah s realitou aj dnes

Truman Show patrí nepochybne medzi filmy, na ktoré divák tak skoro po sledovaní nezabudne. Pri pozeraní prináša množstvo emócií, pocity neistoty alebo vyvoláva fóbie a zanecháva viac otázok o fungovaní sveta ako odpovedí. Ak sa teda stalo, že vás nejakým spôsobom tento film obišiel, tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste to mali okamžite zmeniť.

Priznať vo filme, že ide “iba” o film, sa objavuje v kinematografii čoraz častejšie. Vystavať však celé dielo na vizionárskej myšlienke ovládania jedného nič netušiaceho človeka filmárom tam hore a najmä jeho reakcii na celú túto situáciu, je majstrovský nápad. Napriek tomu, že v tomto prípade nejde o úplne prvý prípad použitia tohoto spôsobu rozprávania, ide o priekopnícke dielo, ktoré aj po rokoch milujú ľudia po celom svete.

Truman Show je film, ktorý po sebe zanechal značnú stopu v audiovizuálnom umení a zmenil spôsob nazerania divákov na presláveného komika a blázna Jima Carreyho.

Carrey v celkom novom type postavy

Píše sa rok 1998 a na strieborné plátna prichádza snímka v hlavnej úlohe s Jimom Carreym, ktorá sa dramaticky líši od žánrov, ako predchádzajúce filmy, v ktorých sa herec objavil. Spomeňme spomedzi nich napríklad snímky ako Maska, Blbý a blbší alebo Ace Ventura: Zvierací detektív, v ktorých stvárnil Carrey výstredné a extrovertné charaktery. Na dosadenie do role Trumana Burbanka bol horúcim kandidátom aj Robin Williams. Napokon sa však režisér Peter Weir rozhodol počkať na Carreyho rok, kým dokončí svoje rozpracované projekty.

Postava Trumana Burbanka si žije svojím zdanlivo obyčajným životom, ktorý sa od ostatných veľmi v ničom neodlišuje. Takmer 30 rokov však žije v uzavretom svete snímanom filmovými kamerami, ktorý je ovládaný režisérom známych televíznych show. Keď sa dozvie pravdu, najväčším problémom sa stáva práve opustenie tohoto idylického sveta.

Dvojica hlavných hrdinov sa počas nakrúcania nestretla

Zaujímavosťou je, že aj keď Carrey a herec Ed Harris v úlohe režiséra Trumanovho sveta stvárnili dve z hlavných postáv, počas nakrúcania sa ani raz nestretli. Dôvodom bolo, že Ed Harris iba nahradil herca Dennisa Hoppera a svoje scény teda dokrúcal dodatočne. Jim Carrey v tejto úlohe už definitívne presvedčil všetkých divákov o svojich hereckých kvalitách. Dokonca scény, v ktorých sa Truman rozpráva sám so sebou, sú hercom improvizované.

Hĺbavé paralely, ktoré nútia diváka premýšľať o živote

V celom filme môže pozorný divák nachádzať množstvo odkazov, filozofických myšlienok či symbolov, ktoré sa prelínajú aj s naším skutočným svetom. Truman je ovládaný režisérom, ktorý mu stavia jednotlivé životné situácie a prekážky tak, aby konal, ako chce on. Napriek tomu, že sa nachádza v jednom obrovskom divadelnom predstavení, nemá o tom ani tušenia.

Snímka zažila po svojej premiére obrovský boom. Dokonca sa preniesla do skutočného života svojich divákov natoľko, že vznikla psychická porucha, ktorá nadväzuje na pocity vyvolávané u hlavného hrdinu filmu. Táto porucha nazývaná Trumanov prelud je založená na utkvenej predstave, že sa nachádzate uprostred filmu alebo fiktívnej reality show.

Režisér chcel experimentovať aj s divákmi

Pocity sledovania reálnych ľudí v reálnom čase neboli cudzie ani samotnému režisérovi. Počas vzniku filmu totiž uvažoval preniesť tento nápad aj do skutočnosti a umiestniť kameru do každého jedného kina, v ktorom sa bude snímka premietať. Navodiť ešte nepríjemnejšiu a stiesnenejšiu atmosféru mal tým, že by sa film v polovici prerušil a na plátne by sa začali premietať reakcie divákov snímaných kamerou.

Truman Show aj po viac ako 20 rokoch žne medzi svojimi slávu. Svedčia o tom aj pozitívne recenzie a hodnotenia, ktoré si odnáša. Na ČSFD sa stále nachádza v kategórii najlepších a najobľúbenejších filmov a vyslúžil si vysoké hodnotenie 87 %, na webe má IMDb 8,1 bodov z 10.