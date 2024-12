Dokedy, a ktoré dni ešte stihnete nakúpiť? Prehľad otváracích hodín obchodov na vianočné sviatky 2024

Obchodné reťazce sú už pripravené na vianočné sviatky. Nakúpiť si v nich budete môcť, no počas upravených otváracích hodín. Prinášame vám prehľad tých najnavštevovanejších.

Tesco

Ako informoval reťazec Tesco, zákazníkom chce ponúknuť možnosť nakúpiť vianočné a silvestrovské potreby aj na poslednú chvíľu.

„Všetkých 179 predajní bude otvorených na Štedrý deň 24. decembra 2024 do 11.00 h. Nasledujúce dva dni, teda na 1. a 2. sviatok vianočný, budú obchody zatvorené, avšak čerpacie stanice budú dostupné od 8.00 do 19.00 h. Po Vianociach budú Tesco obchody opäť otvorené od 7.00 h dňa 27. decembra 2024 v rámci bežných otváracích hodín. Obdobie medzi sviatkami od 28. do 30. decembra 2024 zostáva v režime bežných otváracích hodín,” informoval reťazec.

Na Silvestra, 31. decembra 2024, plánuje Tesco väčšinu predajní zavrieť o 18.00 h, s výnimkou vybraných predajní na severe a strede Slovenska, ktoré budú otvorené až do 19.00 h.

„V súlade s legislatívou budú všetky prevádzky zavreté na Nový rok 1. januára 2025, pričom samoobslužné tankomaty na čerpacích staniciach budú k dispozícii. Zákazníci môžu navštíviť predajne a čerpacie stanice v bežných otváracích hodinách od 2. januára 2025. Služba Tesco Online nákupy tiež upravila svoje prevádzkové hodiny, dostupná je do 23. decembra 2024, avšak rozvoz bude počas sviatkov 24., 25. a 26. decembra zastavený. Na Silvestra je rozvoz možný do 16.00 h, pričom opäť nebude k dispozícii na Nový rok a 6. januára 2025,” oznámil reťazec.

Lidl

V upravenom režime si budete môcť počas sviatkov nakúpiť aj v reťazcoch Lidl. Adriána Maštalircová z úseku komunikácie poskytla pre interez prehľadnú grafiku, vďaka ktorej sa dozviete, v akom čase budú predajne otvorené.

Upozornila však na to, že „otváracia doba sa líši pre predajne: Bratislava – Trenčianska, Nivy centrum, OC Danubia, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné, Želiezovce, Hurbanovo, Šurany, Snina, Svit, Stropkov, Veľké Kapušany, Fiľakovo, Revúca, Sobrance, Kráľovský Chlmec, Moldava nad Bodvou, Krompachy, Tornaľa.“

„Predajne Bratislava Betliarska a Mamateyova budú 22. a 29. 12. zatvorené. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na našom webe lidl.sk,“ uviedla.

Kaufland

Reťazec Kaufland taktiež upravil otváracie hodiny svojich predajní. Lucia Vargová, hovorkyňa, nám poskytla prehľadnú grafiku, v ktorej sa dozviete, kedy si môžete v predajniach nakúpiť:

„Vyššie uvedené sa netýka dvoch našich prevádzok, a to Bratislava AVION a Bratislava Danubia. Pri nich sa riadime otváracími hodinami obchodného centra“, uviedla hovorkyňa. Prevádzka v Avione je otvorená od 8:00 do 21:00 hod a Danubia od pondelka do soboty od 7:00 do 21:00 hod. V nedeľu sú otváracie hodiny od 8:00 do 20:00 hod., okrem sviatkov.

BILLA

BILLA chce náporu pred sviatkami predísť, od piatka 20. 12. do pondelka 23. 12. budú vybrané predajne otvorené o hodinu až dve dlhšie, uvádza v tlačovej správe.

„Navštíviť nás môžete aj na Štedrý deň 24. 12., ale len do 11. hodiny. Dlhšie otvorené predajne mať nebudeme z dôvodu, aby si aj naše zamestnankyne a zamestnanci mohli užiť sviatky so svojimi blízkymi. V našich predajniach vás opäť radi privítame 27. 12.,“ dodal Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

„Na Silvestra 31. 12. bude väčšina predajní BILLA k dispozícii do 16. alebo 17. hod. Počas sviatkov 25. 12., 26. 12., 1. 1. a 6. 1. budú všetky klasické predajne zatvorené. Podrobné informácie o otváracích hodinách jednotlivých predajní nájdete na www.billa.sk,“ dodávajú.

Terno

V predajniach Terno nakúpite v období od 23. decembra do 6. januára rovnako v upravenom režime-čase otváracích hodín. Tie sa môžu líšiť v závislosti od lokalít. Na webstránke reťazca si môžete v tabuľke nájsť predajňu, ktorú navštevujete a zistíte, kedy si v nej môžete nakúpiť TU.

Coop Jednota

O informácie sme požiadali aj spoločnosť COOP JEDNOTA Slovensko. Podrobné informácie pre interez pripravujú. Článok budeme aktualizovať.