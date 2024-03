Do Európy vtrhla búrka Monica: Necháva za sebou obrovskú spúšť, doteraz zabila už 6 ľudí

Posledné dni sužuje Európu nepriaznivé počasie. Sprevádza ho nielen silný vietor, ale aj intenzívne zrážky – tiež v podobe snehu alebo krupobitie. Ako informuje iMeteo, vo Francúzsku si búrka, ktorá dostala pomenovanie Monica, vyžiadala už šesť obetí.

Búrka vo veľkom zasiahla najmä Francúzsko, nevyhla sa však ani Jadranu.

Nepriaznivé počasie sužuje Európu

Ako píše portál, minulý víkend sa počasie vybúrilo na väčšine územia starého kontinentu. Francúzsko zasiahli búrky, krupobitie a aj sneženie. Niekoľko domov zostalo hodiny bez elektriny a nastali aj komplikácie v doprave.

V oblasti Alpes-Maritimes – na juhovýchode Francúzska počas dvoch dní napadlo asi 50 centimetrov snehu, čo výrazne zvýšilo lavínové nebezpečenstvo.

Naopak, iné oblasti krajiny zasiahlo krupobitie, čo na začiatok marca nie je v Európe vôbec bežné.

Do toho sa ku všetkému pridala aj intenzívna búrka na juhu Francúzska. Práve tá dostala meno Monica. Sprevádzali ju husté lejaky a za sebou nechala povodne a značné škody. Vypýtala si dokonca až šesť obetí na životoch, k obetiam sa pridali aj deti.

„V utorok prokuratúra oznámila, že našli telo 4-ročného dievčatka. To zmizlo spolu so svojím otcom a 13-ročným bratom v sobotu večer, keď boli v rodinnom aute a pokúšali sa prejsť cez most, ktorý bol pod vodou. Záchranári našli aj telo muža, ktorý sa utopil v rieke Herault,“ píše iMeteo na základe informácií denníka Le Figaro.

Dodáva tiež, že v krajine naďalej pokračujú záchranné akcie, pretože sa stále pátra po nezvestnom bratovi dievčatka.

V nedeľu vyhlásila Francúzska národná meteorologická služba Météo France pre 12 oblastí oranžovú výstrahu. Upozorňuje na riziko vzniku lavín, záplav a vysokých vĺn, ktoré sú spojené s búrkou.

Nepriaznivé počasie spojené s búrkou zasiahlo aj Jadran. V Chorvátsku, konkrétne v meste Zadar, boli hlásené rozsiahle záplavy. Za 12 hodín tu napadlo 164 milimetrov zrážok, čo je rekord za tento mesiac.