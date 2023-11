Do Európy sa dovalila snehová kalamita a biela tma, má prepisovať históriu: Na týchto miestach ľudia nemajú vychádzať von

Tento víkend priniesol sneženie v rôznych kútoch Slovenska. Vločky padali nielen počas uplynulých dvoch nocí, ale aj počas dňa. iMeteo ešte včera informoval o tom, že do Európy mieri snehová kalamita, ktorá má vyvrcholiť zajtra ráno a dokonca prepisovať históriu. Ktoré oblasti zasiahne najviac?

Portál o počasí vysvetľuje, že nesneží iba na Slovensku, ale prakticky v celej strednej a východnej Európe. „Počas nadchádzajúcich hodín však čaká Európu historicky nezvyčajné počasie a pôjde o jednu z najväčších snehových kalamít,“ avizovalo v sobotu iMeteo.

Už uplynulú noc cez Balkán postupovala hlboká tlaková níž, ktorá priniesla desiatky centimetrov snehu. V sobotu večer Grécko a Bulharsko postihlo husté sneženie a podobný scenár sa očakával aj v dnešný deň.

„Nielenže bude snežiť a napadnú desiatky centimetrov snehu, čo samo o sebe vyvolá snehovú kalamitu, no kritické bude predovšetkým to, že bude mimoriadne silno fúkať a vietor aj v nižších polohách bude presahovať rýchlosť cez 100 kilometrov za hodinu. Okrem kalamity sa tak čaká skutočná fujavica, ktorá prinesie doslova bielu tmu,“ spomína.

Čo je biela tma?

Ide o snehovú fujavicu, ktorej výsledkom je slabá dohľadnosť, čo môže spôsobiť komplikácia napríklad pri cestovaní z miesta na miesto. „Snehová kalamita s fujavicou zasiahne predovšetkým severné Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu. Najkritickejšia situácia v súvislosti so snežením by mala byť v Bulharsku.“ Úrady dokonca vyzvali ľudí, aby do zajtrajšieho rána nevychádzali z domu.

Našťastie, Slovensku sa takéto počasie zatiaľ vyhne, no začiatkom nového týždňa môže snehová kalamita doraziť aj do strednej Európy.