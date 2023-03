Do dôchodku môžete ísť už aj pred 60-kou: Musíte oň požiadať a splniť podmienky, takto sa vypočíta vaša penzia

Je tu novinka, ktorá sa týka odchodu Slovákov do dôchodku. Ako upozornil portál Finsider, minuloročná dôchodková reforma priniesla zmenu, ktorá sa týka nároku na dôchodok už po 40 odpracovaných rokoch. V praxi to teda znamená, že Slováci môžu ísť skutočne do dôchodku pred dovŕšením 60 rokov.

Ako to však býva, má to niekoľko podmienok. Napríklad, že za odpracovaný rok sa nepovažuje doba štúdia či obdobie nezamestnanosti alebo dokonca ani roky, za ktoré ste zaplatili dôchodkové poistenie dodatočne a ďalšie. Ak však tieto kritériá spĺňate, môžete o dôchodok požiadať.

Je to teda dobrá správa pre ľudí, ktorí od mladosti vykonávajú fyzicky náročnú prácu a po 60-tke ju už jednoducho povedané nezvládajú vykonávať. Takýto druh odchodu do penzie môže byť pre ľudí výhodnejší, ako predčasný dôchodok, upozornil web.

Výpočet penzie

Ak by ste sa rozhodli využiť túto možnosť a máte odpracovaných 40 rokov, vaša penzia bude krátená o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý ste do dôchodku odišli skôr, uvádza Finsider.

Platí to však aj naopak. Ak napríklad pracujete od svojich 18 rokov a do penzie sa rozhodnete ísť pred 60-kou, za odpracované obdobie naviac sa vaša penzia môže navýšiť.