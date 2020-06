Do čela ľudských misií NASA sa po prvý raz v histórii dostala žena

Stala sa prvou ženou v dejinách NASA, ktorá stojí na čele ľudských misií. Kathy Lueders je tak významnou členkou tímu, ktorý sa pokúsi ľudí dostať späť na Mesiac už do roku 2024.

Pred niekoľkými dňami NASA prostredníctvom Twitteru zverejnila informáciu o tom, že Kathy Lueders sa stala prvou ženou v dejinách NASA stojacou na čele programu, ktorého cieľom bude do roku 2024 opäť dopraviť ľudskú posádku na Mesiac. Kathy Lueders doteraz úspešne zvládla programy Commercial Crew & Commercial Cargo, zdá sa teda, že na ďalšiu misiu je ako stvorená.

Kathy Lueders sa k NASA pridala ešte v roku 1992 a odvtedy sa zúčastnila niekoľkých významných misií a programov. Dozerala dokonca aj na prvý komerčný let s ľudskou posádkou pod taktovkou spoločnosti SpaceX, ktorý sa odohral 30. mája. Okrem toho sa niekoľko rokov podieľala na programoch v spolupráci s Boeingom či spoločnosťou SpaceX, ktorých cieľom bolo testovanie kapsúl, ktoré by dokázali človeka bezpečne dopraviť do vesmíru.

Kathy Lueders has been selected to lead @NASA’s Human Exploration & Operations Mission Directorate. Kathy has successfully managed both the Commercial Crew & Commercial Cargo programs and is the right person to lead HEO as we prepare to send astronauts to the Moon in 2024. pic.twitter.com/393vPTdXwb

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 12, 2020