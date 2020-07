Dlhoročná záhada v Simpsonovcoch vyriešená: Fanúšikovia zistili, koľko Homer v skutočnosti zarába

Animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons) sa teší popularite už viac ako 30 rokov. Za ten časvznikol 1 celovečerný film a bolo odvysielaných viac ako 680 epizód, v ktorých sme sa čo-to o živote v Springfielde dozvedeli. Dlhoročnou záhadou však bol Homerov plat v jadrovej elektrárni, z ktorého žila celá rodina Simpsonovcov. Tú sa ale nedávno podarilo rozlúsknuť.

Aj keď to bolo v podstate všetkým jedno, skalní fanúšikovia obľúbeného amerického animáku Simpsonovci si dlhé roky lámali hlavu nad tým, koľko postava Homera Simpsona zarobí prácou v miestnej jadrovej elektrárni. A bolo to najmä preto, že viackrát sa v epizódach seriálu objavil fakt, že rodina často žije od výplaty k výplate. Na druhej strane im ale nikdy nič nechýba, majú rodinný dom a žijú prakticky bezstarostný život. Čo je však tiež nutné podotknúť, ide o záhadu, pretože Homer nie je až tak tvrdý pracant, akým by popravde mal byť. Aj preto sa rozhodli fanúšikovia seriálu z webu ScreenRant prezistiť, koľko vlastne Homer prácou mesačne zarobí.

„Strašne nízky“ plat

Homer bol z práce vyhodený hneď niekoľkokrát, pretože pravidelná dochádzka nebola nikdy jeho silnou stránkou. A to nehovoríme o problémoch, ktoré stihol spôsobiť, napríklad aj tým, že si počas práce trochu zdriemol.

Ako sa fanúšikom z webu ScreenRant podarilo zistiť, mnoho referencií na to, aký má Homer vlastne príjem, sa nachádza v epizóde s názvom Veľa Apua pre nič (Much Apu About Noghting), ktorá je 23. epizódou 7. série. Tu Homer priznáva, že jeho plat je „strašne nízky“, pričom ukáže aj svoju výplatnú pásku. Tá ukazuje sumu 362,19 amerických dolárov po zdanení (pred zdanením 479,60 dolárov) za jeden týždeň. Mesačne to robí necelých 1450 dolárov.

Výsledná suma teda hovorí, že jeho plat je 11,99 dolárov na hodinu, čo nás dostáva k platu zhruba 24 395, 80 dolárov za rok, po zdanení 18 833,88 dolárov. To teda vskutku naozaj nie je veľa, keďže uživiť musí manželku, dve deti chodiace do školy, jedno v podstate batoľa a seba a svoje alkoholické posiedky.

Existuje aj druhá teória

Každopádne, ako web ScreenRant podotkol, existuje ešte jedna epizóda Simpsonovcov s názvom American History X-cellent (17. epizóda 21. série). V tej postava Carla Carlsona Homerovi hovorí o fľaši vína v hodnote 60-tisíc dolárov. Na to mu Homer odvetí, že práve pije jeho celú výplatu. Homer tak vskutku môže zarábať omnoho viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Ako to ale napokon je, vedia zrejme len tvorcovia seriálu. A či to niekedy aj prezradia nikto netuší.