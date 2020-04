Divé zvieratá na prahu vyhynutia sú nositeľmi dvakrát viac vírusov, ktoré môžu spôsobovať pandémie

Ľudské zásahy do prírody úzko súvisia so vznikom pandémií. Podľa vedcov riziko šírenia chorôb narastá pre blízky kontakt ľudí s divými zvieratami, a to pri love či obchodovaní alebo pre stratu ich prirodzeného prostredia.

V súčasnosti svet sužuje pandémia nového koronavírusu, ktorý pravdepodobne pochádza od netopierov, v jeho šírení však môžu zohrávať rolu aj iné živočíchy, ako napríklad šupinavce.

Odborníci vo svojej štúdii skúmali správy o ochoreniach, ktoré prešli zo zvierat na človeka a porovnali ich s informáciami o zvieratách, ktorým hrozí vyhynutie podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN).

Divé zvieratá sú nositeľmi dvakrát viac vírusov

Divé zvieratá, ktorým hrozí vyhynutie v dôsledku ľudského zásahu, sú nositeľmi dvakrát viac vírusov, ktoré môžu spôsobiť ochorenie u človeka, v porovnaní s druhmi, ktoré sú ohrozené z iných dôvodov. Týka sa to aj druhov, ktoré prichádzajú o svoj habitat a dostávajú sa tak „bližšie k ľuďom“.

Pre BBC News to uviedla Christine Johnson z Kalifornskej univerzity v Davise. „Divá zver takisto mení svoje rozloženie, keďže sa prispôsobuje antropogénnym aktivitám a úprave krajiny. Toto urýchlilo vznik ochorení u voľne žijúcich živočíchov, čo znamená vyššie riziko vzniku pandémií, pretože sme vďaka cestovaniu a obchodu všetci globálne prepojení,“ dodala.

Divé zvieratá na prahu vyhynutia sa vyskytujú len v malých počtoch a vo všeobecnosti predstavujú len nízke riziko prenosu infekčného ochorenia. Neplatí to však v prípadoch zásahu človeka a straty habitatu, keď sa dostávajú do blízkeho kontaktu s ľuďmi, uviedla Johnson.

Odborníčka ďalej upozornila, že na trhoch s divými zvieratami, kde sa vyskytujú aj ľudia, majú ochorenia možnosť prechádzať na živočíchy, s ktorými by sa za normálnych okolností nemali šancu dostať do kontaktu.