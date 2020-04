Fotopasce zachytili vzácne a ohrozené divoké psy. Ochranári veria, že im svitá na lepšie časy

Svoju korisť trhajú ešte zaživa, vo svorke pritom dokážu strhnúť aj zviera, ktoré ich svojou veľkosťou výrazne prekonáva. Práve preto si psy hyenovité vyslúžili povesť nebezpečných a nežiadúcich predátorov, ktoré si ochranu nezaslúžia. Lovci a vírusové ochorenia sa však postarali o to, že sa pes hyenovitý ocitol na pokraji vyhynutia. Teraz však prichádza aspoň náznak dobrej správy. Svorku divých afrických psov zachytili na kameru v Južnom Sudáne.

Psy hyenovité patria k najvzácnejším a ľuďom najvyhýbavejším mäsožravcom afrického kontinentu. Dôsledkom ľudských aktivít, ako aj nebezpečného vírusového ochorenia nazývaného psinka, sa divoké africké psy dostali pred hranicu vyhynutia. Na červenom zozname sú evidované ako druh ohrozený vyhubením. Nezisková organizácia Fauna & Flora International však prináša dobré správy, svorku divokých psov sa im podarilo zachytiť na kameru.

Covering close to 7,800 square kilometers of land in the very heart of South Sudan, the seemingly endless swathes of patchwork woodlands and grassy savannah that form the Southern National Park are amongst the largest protected game areas in the nation.

