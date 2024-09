Tento ročník je vraj najlepší zo všetkých. Fanúšikovia šou Love Island úprimne prehovorili a ich názor vás prekvapí

Štvrtá séria šou Love Island je v plnom prúde a ľudia s nadšením sledujú dianie na ostrove lásky. Tejto šou pritom podľahli aj známe osobnosti. Napríklad, influencerka Moma Horňáková, ktorá pridala video, ako sa stala závislou od tejto reality šou a jej komentáre zaplnili fanúšikovia, ktorí to majú rovnako.

O tom, že tento ročník je mimoriadne úspešný, sa podelili aj tvorcovia šou. Na Instagrame totiž zverejnili informáciu, že si pilotný diel štvrtej série pozrelo viac ako dvojnásobné množstvo predplatiteľov v porovnaní s úvodnou časťou minulej série.

Sú lepšia partia

„Na rovinu si myslím, že táto partia je najlepšia, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov. Držia spolu, a to sa mi fakt páči. Nepripadajú mi ani falošní,“ vyslovila bez okolkov svoj názor diváčka v skupine k tejto reality šou.

Poskytla aj ďalšie argumenty, prečo má tento názor a zároveň tiež príklady z minulých sérií, na ktorých ukázala, prečo sú títo súťažiaci podľa nej lepší, než tí predošlí. „Napríklad sa mi páči, že si páry medzi sebou naozaj hovoria všetko (aj to, keď premýšľajú nad tým, že svojho partnera vymenia) – to v predchádzajúcich ročníkoch vôbec nebolo,“ uviedla ako prvý argument.

Potom pokračovala: „Ďalej – nemajú potrebu kecať ostatným do vzťahu. Napríklad, v minulých ročníkoch sa v tomto nie veľmi dobre predviedol Petr (čo je teraz s Gabrielou) – chápem, že ako pár vyzerajú pekne a sú pekní, ale toto nebolo veľmi fajn, narážal vtedy na Tess myslím a nebol jediný, skvelo mu pritakával Vilda. Stále museli riešiť ostatné páry. To že niekto bude rozdeľovať pár a bude ich rozoštvávať, než aby si všímal sám seba a ešte je to LI a spoznávajú sa tam, je fakt pekný hnus. No a s nimi to robil aj Vilda a ten si náhle vybral bombshellku a opustil myslím partnerku, to ale bolo zrazu v poriadku. Hlavne, že bolo očividné, že to s ňou nemyslí vážne už od začiatku, to isté neskôr na instagrame povedala aj Nikol.“

Súhlasia, ale…

„Na jednu stranu súhlasím, ale na druhú stranu, čo ten Tadeáš? Ten tam rozbehol nejaké ťahanie vecí zvonku, takže mi nepripadá, že by to bolo až také slniečkové,“ argumentovala na to iná diváčka, narážajúc na konflikt Tadeáša a Kerol. Ako sme vás informovali v článku, Kerol pred mužskými účastníkmi šou zatajila, že ju doma čaká malá dcérka. Táto informácia sa však dostala k Tadeášovi a ten sa ju rozhodol všetkým povedať.

Výčitiek proti Tadeášovi bolo viacero a niektorí dokonca tvrdili, že jeho správanie bolo horšie než správanie Petra a Vildu, ktorí boli spomenutí v príspevku. Mimo toho však väčšina s názorom autorky diskusie súhlasila.

„Súhlasím, mám rovnaký názor.“ „Súhlasím, ale sme len na začiatku.“ „Súhlasím, ale je to len začiatok. Možno sa vyfarbia a možno nie.“ Zneli komentáre.

Objavila sa tiež poznámka, že tieto intrigy a tajnosti práveže v šou chýbajú. „To je na jednu stranu pravda, ale potom tomu chýbajú tie pravé gule Love Islandu. Skrátka, je to až veľmi slniečkové,“ argumentovala diváčka.

Samozrejme, našli sa aj ľudia, ktorí naopak nesúhlasili a preferujú predošlé série. Jedna napríklad napísala: „A mne sa to tento rok veľmi nepáči, nemôžem sa do toho zapozerať – zažrať.“