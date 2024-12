Divákov Dunaja, k vašim službám trápi zásadná otázka. Pýtajú sa na detail, ktorý mnohým unikol

O tom, že sú fanúšikovia tohto dobového seriálu mimoriadne pozorní, hádam netreba ani debatovať. Neujdú im žiadne detaily ani chyby, ktoré mnohokrát prehliadli samotní scenáristi, a tak vedia klásť tie správne otázky.

V Dunaji, k vašim službám je množstvo postáv a ešte viac zápletiek. Tvorcovia navyše o nápady nemajú núdzu a hoci sa inšpirujú najmä historickými udalosťami, vedia si vymýšľať aj vlastné menšie zápletky, ako napríklad Holubcove tajné plány či rôzne milostné aféry.

Chýba im viacero vecí

Keďže diváci tohto dobového seriálu sú viac než pozorní, všimli si, že im v seriáli chýba viacero vecí. Prvou sú postavy, ktorých zápletky buď neboli doriešené, alebo v súčasnosti nemajú žiadnu väčšiu dejovú linku. Prvou z nich je Zuzka, do ktorej vkladali veľkú nádej, keďže si mysleli, že práve ona roztopí Thomasove kruté srdce. Najprv by sa však musela prebudiť.

„No a Zuzka spí a spí ako Šípková Ruženka. Naposledy jej Thomas uvaril čajík… to bol snáď makový odvar,“ skonštatovala humorne diváčka v príspevku. Mnohí diváci na to hneď zareagovali, píšuc, že je hlavné, že prežila a že momentálne sú dôležitejšie dejové linky.

Zuzka však nie je jediná, kto sa zo seriálu vytratil a divákov zaujíma, kam. Ernesta Almásyho, Klárinho otca, už dlhšie diváci nevideli, no myslia si, že sa to čoskoro zmení. Majú totiž teóriu, že potom, keď vyhorí penzión, ako bolo ukázané v ukážke, sa Evina rodina a sestry Valentové presťahujú do kaštieľa Almásyovcov.

„Boli by vo svojom, všetci pokope a Julo nech sa zadusí penziónom, aj tak k nemu nikto nepríde,“ zhodnotila v komentári k tejto téme diváčka.

Zásadná otázka, ktorú musia vyriešiť