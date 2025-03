Diváci Sľubu sú vo vytržení. Konečne sa dočkali toho, na čo tak dlho čakali, nič však ešte nie je isté

Od začiatku seriálu bolo zjavné, ktoré postavy sú hlavné. Predsa len, názov seriálu Sľub odkazuje na sľub, ktorý Zuzana a Michal dali svojim priateľom. Ale aj keď sa tak mohlo zdať, že by od začiatku mohli byť spolu, Zuzanin ľúbostný život je o čosi komplikovanejší. Obzvlášť, keď je vydatá a jej priateľ o tom zatiaľ nevie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nedávno sa diváci Sľubu rozčuľovali, teraz majú dôvod na radosť. Situáciu u Bartošovcov označili za jednu veľkú iróniu, keďže Roman podozrieval svoju manželku z toho, že ho podviedla, zatiaľ čo on je ten, kto sa zaplietol so svojou kolegyňou. Nie je to však len ich vzťah, ktorý sa skomplikoval.

Prišiel dlho očakávaný bozk

V Zuzaninom živote sú dvaja osudoví muži – jej manžel Michal a jej priateľ Igor. A zatiaľ čo Michal o skutočnej povahe týchto vzťahov vie, to isté sa nedá povedať o Igorovi. Doteraz sa dozvedel len o tom, že si Zuzana osvojila dieťa a nemá s tým najmenší problém. S Michalom si však do noty nepadli a najradšej by ho držal od Zuzany ďalej. Zdá sa však, že ona sa od neho tak ľahko udržať nevie. Padol medzi nimi totiž bozk a z reakcií divákov sa zdá, že naň čakali až príliš dlho.

„Veď sa Zuzana ani nebránila, a svedčí im to spolu,“ reagovala nadšená diváčka v komentároch. „Konečne,“ pridala sa ďalšia, ktorá očividne na tento moment dlho čakala. „Konečne, ale im to trvalo,“ podobne píše aj tretia. „Oni patria jednoducho k sebe,“ skonštatovala iná. Zdá sa, že tento názor medzi divákmi prevláda a Michalovi fandia viac než Igorovi.

„Zlatí sú. Patria k sebe a Igor, nech zbalí tú trúbu, doktorku. Rodičia budú šťastní,“ odkázala diváčka.

Komplikované situácie však nie sú v tomto seriáli nič výnimočné, a tak je jasné, že sa milostný trojuholník ešte viac skomplikuje. Navyše do konca série ostáva viacero epizód, keďže zatiaľ je oznámených 50 a práve teraz sú diváci na 37.