Diváci Sľubu majú teóriu o minulosti jednej z postáv. Myslia si, že jej nepríjemné správanie má svoj dôvod

Seriál Sľub preniesol divákov do 80. rokov minulého storočia. Starším divákom sa postaral o poriadnu dávku nostalgie a tým mladším ukázal, ako sa kedysi žilo. Popritom im však priniesol aj veľa zábavy a rozvíril drámu vďaka zložitým situáciám a záporným postavám.

Hoci diváci našli v tomto seriáli hneď niekoľko chýb, o čom sme vás už informovali, stále si ho naplno užívajú, o čom svedčia aj štatistiky o sledovanosti, ktorými sa môže Markíza s hrdosťou pochváliť. Môže za to návrat do minulosti, komplikované situácie aj zaujímavé postavy. Niektoré divákov tešia, iné zas hnevajú. O jednej z nich pritom majú diváci pozoruhodné teórie.

Rôzne teórie verných fanúšikov

Gabika Dzuríková hrá svoju postavu nepríjemnej zástupkyne viac než dobre. Dokonca natoľko, že ju diváci neustále chvália a jej bravúrny výkon sa spomínal na sociálnych sieťach tak často, až sme sa rozhodli na to upozorniť v článku. Jej talent potvrdzujú aj najnovšie komentáre. Napríklad: „Tak dobre to tá Dzuríková hrá, že by ju človek vonku aj opľul, ako aj Holubca z Dunaja.“

„Úžasná herečka je Gabriela Dzuríková. Hrá to neskutočne super,“ súhlasí ďalšia. Jej výkon v seriáli je nespochybniteľný, no to isté sa nedá povedať o konaní jej postavy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Gabika Dzuríková hrá Zdenu Hanúskovú a hoci lezie divákom na nervy, veria, že sa za jej postavou skrýva viac. „Hanúsková má nejaké tajomstvo z minulosti, už to bolo naznačené pri rozhovoroch so sestrou na lavičke. Možno nejaké nemanželské dieťa, ktoré jej Adamko pripomína?“ polemizovala diváčka v komentároch.

„Asi ju rodičia bili alebo čo, keď ich nemusí a teraz si to kompenzuje na Adamkovi,“ premýšľa zas druhá. Tretia navrhuje: „A možno je to riaditeľova adoptovaná dcéra.“

Potom je tu však ešte jeden komentár, ktorý určite mnohým divákom nedá spávať. „Hanúsková má tajomstvo, že jej syn zapríčinil nehodu a smrť Jakubkových rodičov, o to nech sa stará,“ píše diváčka.