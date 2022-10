Diváci mohli v Priateľoch vidieť, akú drogu momentálne užíval, prezradil Matthew Perry. Takto to mohli odhaliť

Matthew Perry priznal, že počas natáčania seriálu Priatelia sa jeho výzor menil v závislosti do toho, aké návykové látky v danom období užíval. Napríklad, keď pil veľa alkoholu, začal priberať, všimnúť si to mohli aj diváci.

Po alkohole priberal, po tabletkách chudol

Matthew Perry prezradil, ako môžu diváci zistiť, aké drogy užíval v rôznych obdobiach počas natáčania Priateľov. Ako píše Mail Online, vraj stačí sledovať, ako sa menil jeho výzor. 53-ročný herec otvorene hovorí o neľahkom boji so závislosťou.

V rozhovore pre Page Six prezradil, že pri sledovaní Priateľov si stačilo všímať, ako sa menila jeho váha a brada. Jeho výzor sa kvôli užívaniu návykových látok menil zo série na sériu. Priznáva, že keď seriálový Chandler priberal, znamenalo to, že Perry v danom období holdoval alkoholu. Keď bol veľmi chudý, znamenalo to, že bral opiáty. Ak mal k tomu aj briadku, bolo to znamenie toho, že v tom čase užíval naozaj veľké množstvá liekov.

Úloha Chandlera Binga priniesla Perrymu obrovskú slávu prakticky zo dňa na deň. Avšak kým na obrazovkách to bol zdanlivo bezstarostný a večne vtipkujúci muž, realita bola celkom iná. Následkom toho, že pil obrovské množstvá alkoholu a jedol priehrštia opiátov, mu lekári dávali len minimálnu šancu na prežitie.

Temné obdobie má už za sebou

Aby sa zotavil, podstúpil 15 liečení v odvykacích zariadeniach a žalúdok mu museli operovať 14-krát. Závislosť u neho pravdepodobne spustila nehoda na lyžiach, zranenie utrpel v roku 1997. Lekár mu predpísal Vicodin. Niekoľko tabliet sa následne zmenilo na dlhoročný boj so závislosťou. Ako sme vás informovali v predchádzajúcich článkoch, v najhoršom období bral herec aj 55 tabliet denne.

Dodáva, že sláva mu na pár mesiacov dodala pocit, že svet je gombička. Rýchlo ale zistil, že prázdnotu v živote nezaplní. Žiaľ, Perryho problémy pretrvávali roky a herec sa opäť ocitol na hrane medzi životom a smrťou v čase, keď mal 49 rokov. Kvôli užívaniu veľkých dávok opiátov mu prasklo črevo.

Na dva týždne upadol do kómy, v nemocnici strávil takmer pol roka. Našťastie, to najhoršie má dnes za sebou a myslí si, že už je takpovediac v bezpečí. Verí, že sa už k svojim temným zlozvykom nevráti. Zážitok blízky smrti mu otvoril oči.