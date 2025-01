Diváci Markízy sa vrátili späť do detstva. Nový seriál Sľub odštartoval na vlne chvály, ľudia najviac ocenili toto

Hoci televízia už má jeden dobový seriál, rozhodla sa divákom predstaviť ešte jeden, ktorý nejde až tak do minulosti ako Dunaj, k vašim službám. Seriálová novinka ich v pondelok podvečer preniesla do obdobia socializmu a spartakiády a zdá sa, že niektorými scénami zahrala divákom priamo na city.

Seriál Sľub nahradil vo vysielacom čase obľúbenú Mamu na prenájom, s ktorou sa divákom ťažko lúčilo. Možno práve preto mali od tohto seriálu vysoké očakávania, ktoré sa nakoniec naplnili. Po pozretí prvej epizódy totiž nadšení diváci zaplavili sociálne siete pozitívnymi ohlasmi na tento seriál a nebáli sa ani prezradiť, čo sa im páčilo najviac.

Pozitívne ohlasy

Sľub oficiálne odštartoval premiérovou epizódou a televízia neváhala spýtať sa fanúšikov na sociálnej sieti, čo si o tejto epizóde mysleli. Hoci niektorí diváci priznali, že ich seriál nezaujal, alebo tvrdili, že niektoré detaily boli nepresné, napríklad účesy herečiek, oveľa viac ľudí túto novinku chválilo. Hromadne pritom priznávali, že sa vrátili do čias svojej mladosti a mnohí sa vedeli s postavami stotožniť.

„Veľmi sa teším, tento seriál budem isto sledovať, vrátila som sa do svojho detstva, je to úplne úžasné… chválim, zatiaľ,“ odkázala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Mne sa to páčilo, vrátili sa spomienky našich čias.“

Tretia píše: „To sú moje spomienky, moje detstvo, dokonca som v tom období tiež začala chodiť do školy. Úvodná časť výborná, teším sa, ako bude dej pokračovať.“ Štvrtý komentár znie: „Veľmi pekný seriál. Krásne kulisy, zariadenie a všetky dotiahnuté detaily. Pamätám si všetko z tých čias. Šikovní kulisári, maskéri a všetci, ktorí sa podieľajú na tomto dobovom seriáli. Gratulujem a teším sa na ďalšie časti.“

Mnohí pritom vyzdvihli prepracované detaily. „Najlepšia scéna z lahôdok, podpultový tovar. Tak to bolo,“ píše diváčka. Druhá si zas všimla: „Oceňujem dobové detaily, napríklad, oranžové vypínače. Kulisári a kostyméri sa vyhrali.“

Seriál zaujal aj známe osobnosti, ako sa ukázalo na Instagrame. V komentároch sa totiž ozvala Daniela Nízlová, ktorej sa seriál skutočne zapáčil. „Milujem tú dobu, naše detstvo. Ale keď si spomeniem na zoškrabané priesvitné nalakované nechty, ktoré mi zoškrabala učiteľka hudobnej a zoškrabala mi ich nožničkami, lebo to sa nesmie,“ spomínala speváčka.

Nebola pritom jediná, kto sa v komentároch vrátil do detstva a v pozitívnom duchu komentoval seriál. „Nepozerala som ani Oteckov ani Mama na prenájom, ale toto nás zaujalo, aj hudba, aj obsadenie super. Tešíme sa,“ napísala diváčka za svoju domácnosť.

„Super… moja mladosť, stredná škola, puberta a tá hláška: kratšiu sukňu si doma nenašla… to som počúvala na strednej stále dokola… úplne ma to vrátilo na moju strednú,“ priznala ďalšia.

Mnohí pritom chválili hudbu, napríklad: „Páčilo sa mi a hlavne tie skvelé pesničky – klasiky.“ Iná diváčka zas vyzdvihla konkrétnu scénu a napísala: „Za mňa perfektne spartakiáda… som sa zasmiala.“