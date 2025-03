Diváci Let’s Dance to povedali na plné ústa. Ľutujú tanečníka, že má slabú partnerku, podľa nich sa nedostanú ďaleko

Desiaty ročník tanečnej šou Let’s Dance ešte len začal a diváci už postupne dávajú najavo, s čím nie sú spokojní. Ostro skritizovali výkon jedného tanečného páru, ktorý má na svedomí známa modelka a influencerka. Tanečníci mali predviesť vášnivú rumbu, no podľa divákov to od tohto druhu latinskoamerického tanca malo poriadne ďaleko.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ďalšia časť úspešnej šou Let’s Dance pritiahla k televíznym obrazovkám množstvo divákov, pripravených pozrieť si výkony známych osobností vrátane Petra Sagana či Zuzany Mauréry. Čo však mnohým udrelo do očí, bol tanec Simony Leskovskej a Vilda Šíra, medzi ktorými vraj nie je žiadna chémia. To je však len zlomok toho, aké slová venovali diváci tomuto tanečnému páru a čo napísali na sociálnu sieť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Medzi účinkujúcimi sa objavila aj spomínaná influencerka a moderátorka, ktorá sa len nedávno vyjadrila, že Let’s Dance je pre ňu nová výzva, vďaka ktorej môže ukázať, že sa v nej skrýva oveľa viac než len vonkajšia krása. A hoci sa pri pohľade na ňu mnohým mužom podlamujú kolená, svojím výkonom na tanečnom parkete zatiaľ príliš neohúrila. Profesionálny tanečník Vilda Šír má s ňou zrejme veľa práce.

Ľudia v tom majú jasno

Mnohí si nedávajú servítku pred ústa, o čom svedčia komentáre smerujúce na Simoninu adresu. Divákom sa nepáči, koho má vedľa seba tanečník, ktorého by dokonca mohla potopiť, ako naznačujú ich reakcie. Inak povedané, on je výborný, no influencerka predviedla slabý výkon. „To bola chôdza, nie tanec,“ napísal na Instagrame divák. Ľudia neskrývali ľútosť nad profesionálnym tanečníkom, ktorý má vedľa seba takú tanečníčku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

„Škoda Vildy. Úprimne a objektívne musím povedať, že jej to vôbec nejde. Je to pekná baba, ale nevie tancovať. Vilda je skvelý tanečník, veď ako ďaleko sa dostal aj s Tinou, Zuzkou Šebovou aj s Dominikou Cibulkovou (ak sa nemýlim). Tieto boli trošku plnšie, ale odtancovať vedeli. Žiaľ, Simonka nevie tancovať a ani nie je medzi nimi správna chémia. Chudák Vilda…“ uviedla otvorene jedna žena.

Takmer všetci mali rovnaký názor a zhodli sa na jednom. „Chudák Vildo, že dostal takéto drevo nesympatické,“ znel ďalší komentár. „Veľmi slabý výkon slečny Simony, Vilda zachraňoval, čo sa dalo,“ napísala rozhorčene jedna diváčka. „Simona to pokazila, škoda,“ vyjadrila sa komentujúca.

Len krása nestačí