Deti a ich brutálne činy, ktoré šokovali svet. Najlepšie filmy o detských vrahoch podľa skutočných udalostí

V novodobej histórii sa objavilo viacero prípadov, ktoré svojou brutalitou pobúrili svet. Jedna vec je, keď podobné zločiny spácha dospelý človek, nie je však výnimkou, že sú za ne zodpovedné doslova aj malé deti. Niektoré ich príbehy sú natoľko silné, že sa stali predlohami týchto kvalitných a vysoko hodnotených filmov.

Pripravili sme sériu filmov, ktoré sú nakrútené podľa skutočných udalostí a majú spoločné aj to, že ich hlavnými hrdinami sú deti. Upozorňujeme však, že aj keď môžu tieto filmy priniesť divákom silný audiovizuálny zážitok, neodporúčame ich sledovať ľuďom s citlivou povahou. Deti a mladiství sa v nich totiž stávajú brutálnymi vrahmi a páchajú tie najšialenejšie činy. Žiaľ, aj takéto príbehy napísal reálny život.

Americký zločin / An American Crime (2007)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,3/10

Prípad umučenia Sylvie Likensovej patrí medzi najkontroverznejšie v novodobej histórii domáceho násilia. Keď sa Sylvia aj so svojou mladšou sestrou dostala do opatery Gertrude Banizewski, ktorá pôsobila ako dobrá a milujúca mama svojich siedmych detí, netušili, aké peklo ich v tomto dome čaká.

Gertrude, ktorá vychovávala svoje deti sama, trpela psychickou poruchou. O Sylviu so sestrou sa rozhodla postarať, kým sú ich rodičia pracovne odcestovaní. Keď jej však šeky za ich opateru prestali chodiť pravidelne, rozzúrilo ju to. Začalo to fackami, ktoré Sylvia musela trpieť, pretože sa bála, že so sestrou skončia na ulici.

Skutočný horor začal až vo chvíli, kedy sa ku Gertrude pridali aj jej deti. Treba podotknúť, že jej najmladší syn, ktorý sa na týraní Sylvie podieľal, mal iba dvanásť rokov. Na jej tele pálili cigaretové ohorky, nútili ju strkať si plechovky od CocaColy do vagíny alebo jesť vlastné výkaly a piť moč. Dokonca prizvali aj svojich kamarátov zo susedstva, ktorí platili za to, aby sa na tomto brutálnom mučení mohli podieľať tiež.

Detské ihrisko / Plac zabaw (2016)

ČSFD: 66 %

IMDb: 6,2/10

Poľská dráma, ktorá vás vo svojich šiestich kapitolách rozseká na kúsky. Odohráva sa počas jedného dňa a jej hlavnými predstaviteľmi je dvojica iba desaťročných chlapcov. Robert Thompson a Jon Venables sa na konci tohto dňa stali obvinenými z brutálnej vraždy a stali sa najmladšími odsúdenými vrahmi v súčasnej histórii Británie.

Tento prípad sa odohral v roku 1993 a mladí chlapci boli zodpovední za únos iba dvojročného Jamesa Bulgera z nákupného centra, ktorého následne mučili a nakoniec zabili.

Ani okrem spomínanej vraždy Robert a Jon neboli žiadne neviniatka. Záškoláctvo a krádeže im napriek ich nízkemu veku nerobili problém. Prípad vraždy Jamesa však bol vrcholom zla, ktoré sa v ich mysli dokázalo zrodiť. Predtým do neho kopali, skákali po ňom, hádzali do neho tehly, nakoniec ho zabil až úder desaťkilovou tyčou. Keď bol mŕtvy, chceli to zamaskovať náhodou a položili jeho telíčko na železničné koľaje, kde ho prešiel vlak.

Našťastie kamerové záznamy z nákupného centra potvrdili totožnosť Roberta a Jona a celkovo ich spolu a malým Jamesom videlo takmer 40 svedkov. Boli teda za svoje zločiny, ktoré nemajú obdoby, spravodlivo potrestaní.

Skazená mládež / The Class (2007)

ČSFD: 84 %

IMDb: 7,9/10

Estónska dráma je zasadená do prostredia miestnej strednej školy, kde sa podobné brutálne činy skutočne odohrali. Ústrednou postavou je Joosep, ktorý je vystavovaný žartíkom zo strany svojich spolužiakov. Nevinná zábava však čoskoro prerastie v skutočný psychický aj fyzický teror.

Keď sa na Joosepovu stranu pridáva jeho ďalší spolužiak, situácia sa iba vygraduje a dvojica chlapcov sa rozhodne spáchať brutálny zločin a pomstiť sa svojim spolužiakom. Snímka Skazená mládež ukazuje hnev a zlosť, ktoré sa dokážu skrývať v mladistvých a dospievajúcich, ale aj neschopnosť učiteľov alebo rodičov zasiahnuť voči šikane a pripustiť, že ich deti dokážu robiť aj zlé veci.

Niektoré zdroje, napríklad ČSFD, uvádzajú, že je snímka nakrútená podľa skutočného prípadu na nemenovanej estónskej škole. Podobný prípad sa však objavil aj v Amerike, kde sa v roku 1999 osemnásťročný Eric Harris a sedemnásťročný Dylan Klebold zaslúžili o poriadny masaker, pri ktorom zastrelili dvanásť študentov, jedného učiteľa a ďalších dvadsaťštyri zranili. Napokon obaja mladí chlapci spáchali samovraždu. O udalosti sa dočítate viac na portáli History.

The Young Poisoner’s Handbook (1995)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,1/10

Snímka The Young Poisoner’s Handbook ukazuje život Grahama Younga, ktorý už ako mladý chlapec otrávil svoju rodinu a zaslúžil sa aj o ďalšie vraždy. Od detstva bol fascinovaný jedom, ktorý sa stal osudným jeho sestre. Chemikálie získal od svojho profesora, ktorý mu ich dal v domnienke, že fascinovaný chlapec bude doma trénovať pokusy a stane sa z neho možno aj vedec.

Jedom v čaji alebo káve sa snažil otráviť svojho otca, nevlastnú mamu, spolužiakov, aj sestru, ktorá mu napokon podľahla. Vo svojich 14 rokoch sa dostal do ústavu Broadmoor s najvyššou ochranou ako najmladší vôbec. O osem rokov neskôr ho však prepustili s tým, že má byť vyliečený. Pravý opak bol však pravdou. Už pri odchode totiž sestričke povedal, že za každý rok, ktorý tu strávil, zabije jedného človeka.

Toto však na rozhodnutí pustiť ho na slobodu nič nezmenilo a zhodou okolností sa mu podarilo zamestnať sa v chemickej továrni. Jeho kolegovia vedeli, že bol v liečebni, netušili však prečo. A aj preto, keď im ponúkol čaj alebo kávu, neobávali sa a vnímali to ako milé gesto. Takýmto spôsobom zapríčinil viacero vrážd a až 70 ľudí malo príznaky otravy. Viac o tomto kontroverznom prípade sa dočítate v našom staršom článku.

2:37 (2006)

ČSFD: 76 %

IMDb: 6,8/10

Austrálsky psychologický film režiséra Murali K. Thalluriho vychádza zo skutočných udalostí jeho dobrej priateľky Kelly. Nakrútila video, v ktorom sa s ním lúči a vzápätí spáchala samovraždu. Tento čin ho natoľko zasiahol, že vytvoril drámu odohrávajúcu sa na strednej škole, ktorá odhaľuje pomocou výpovedí problémy, s ktorými sa mladí musia pasovať.

Snímka je natoľko emotívna, že po premiére v Cannes zožala dlhý, 17-minútový potlesk. Počas filmu sledujeme príbehy niekoľkých hrdinov, ktoré sa postupne kryštalizujú a spoznávame ich myšlienky a osudy. Upozorňujeme, že nejde o bežný film zo stredoškolského prostredia a na citlivejšie povahy môže silne zapôsobiť.

Zapadákov / Badlands (1973)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,8/10

Krimi triler s prvkami road movie od režiséra Terrencea Malicka vychádza zo skutočných udalostí Charlesa Starkweathera, pri ktorých bola prítomná aj jeho priateľka Caril Fugate. Táto séria incidentov sa síce odohrala, keď mal Charles “už” devätnásť rokov, Caril však bola mladšia a mala iba štrnásť.

Charles sa celkovo zaslúžil o jedenásť vrážd a väčšinu z nich spáchal v prítomnosti Caril alebo kvôli nej. Napríklad, jeho prvá bola kvôli darčeku, ktorý jej chcel kúpiť, nemal však naň dostatok peňazí. Zapadákov ukazuje ich putovanie a útek cez Južnú Dakotu a Montanu.

Charles a Caril boli trestne stíhaní ako sérioví vrahovia a Charles bol za svoje skutky popravený. Ak vám pri sledovaní snímky nebudú sedieť mená ústredných hrdinov, je to z dôvodu, že v čase jeho premiéry bol Charles už mŕtvy, ale Caril žila a aby jej tvorcovia predišli nepríjemnostiam, pozmenili ich.

Killer Kids (2011-2015)

Ak vás zaujímajú príbehy nakrútené podľa skutočných udalostí a chceli by ste k tejto téme viac, na záver pridávame bonus v podobe kanadského dokumentárneho seriálu, ktorý vo svojich štyroch sériách predstaví množstvo krutých zločinov, za ktorými stoja práve deti a maloletí.

Upozorňujeme však, že seriál podobne ako predchádzajúce filmy je vhodný iba pre silné povahy. Páchatelia ich beštiálnych vrážd nemajú častokrát ani pätnásť rokov.

