Dve mladé dievčatá, Sylvia a Jenny Likens, sa dostali do ozajstného pekla na Zemi. Diabol, ktorý bol zodpovedný za mučenie predovšetkým Sylvie, bola zdanlivo milujúca matka, ktorá vychovávala svojich sedem detí. Tie sa tejto katastrofe iba neprizerali, ale k týraniu nevinného dievčaťa sa tiež pridali. Najmladší z nich mal iba dvanásť rokov.

Šokujúci prípad Sylvie Likens zo 60. rokov nezasiahol iba Ameriku, ale dodnes výrazne rezonuje po celom svete. Najhorší na ňom totiž bol fakt, že sa udial v zdanlivo úplne obyčajnej rodine, uprostred malého mestečka na ulici, na akej možno žijeme aj my. Susedia nielenže tušili, že sa za bránami tohto domu deje niečo nekalé, ale na mučení Sylvie tými najbrutálnejšími spôsobmi sa tiež podieľali, dokonca za to platili.

Gertrude ako milujúca matka siedmych detí

Sylvia a Jenny Likens sa dostali do domu Gertrude Banizewski, mamy, ktorá vychovávala svojich sedem detí, úplnou náhodou. Rodičia malých dievčatiek kvôli práci museli cestovať, a preto svoje dve najmladšie deti zverili zdanlivo starostlivej a milujúcej Gertrude. Keďže sa o svoje deti starala sama, opatrovníctvo dvoch cudzích dievčatiek jej prinášalo slušné privyrobenie.

Okrem toho sa dievčatá poznali aj s jej deťmi, tak to spočiatku znelo ako dobrá dohoda, ktorá môže pomôcť všetkým. Keď však šeky od Sylviinho a Jennynho otca začali chodiť nepravidelnejšie, Gertrude, ktorá trpela psychickými chorobami, to rozrušilo a začala trestať staršiu Sylviu.

Začalo to obyčajnou fackou, keď sa však psychický stav Gertrude zhoršoval, násilie sa stupňovalo. Nechýbali ani psychické vyhrážky, kvôli ktorým dievčatá neurobili vôbec nič. Mladšia Jenny sa bála, že skončia na ulici, alebo že bude ublížené viac jej a ešte viac sestre Sylvii. Nezostalo to však pri týraní zo strany Gertrude, ale ku svojej mame sa pridali aj jej deti.

Gertrudina dcéra otehotnela, odniesla si to nevinná Sylvia

Keď sa začali šíriť klebety, podľa ktorých mala byť jedna z dcér Gertrude tehotná, nechcela si to pripustiť a zlosť si vybíjala na Sylvii. Aj keď musíme podotknúť, že nešlo o výmysel. Najprv sa mučenie Sylvie zo strán detí prejavovalo iba ohováraním, napríklad tvrdením, že Sylvia spí s mužmi za peniaze. Sylvia sa rozhodla proti tomuto brániť a to sa jej ešte viac vypomstilo. K mučeniu sa pridal aj priateľ jednej z Gertrudiných dcér a postupne aj ďalšie deti zo susedstva. Iba 16-ročná Sylvia sa stala atrakciou a doslova ľudskou bábikou k zneužívaniu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa El Querellante (@el_querellante24)

Ostatní z domácnosti sa na tom s radosťou podieľali a nikto zo zúčastnených dlhé týždne nevyhľadal pomoc. Zašlo to až tak ďaleko, že si Sylvia musela pred publikom strkať do vagíny plechovky z Coca-Coly. Zničiť toto mladé a krásne dievča podľa všetkého robilo rodine Banizewski radosť. Pálili cigarety o jej intímne partie a keď sa jej zdravotný stav zhoršil, pripútali ju v pivnici.

Deti od vedľa platili, aby ju mohli mučiť

Tu sa Gertrude prejavila ako obchodníčka, ktorá skutočne nemá úctu absolútne pred ničím. Nechávala si totiž platiť za to, aby ľudia chodili a Sylviu týrali. Držala ju častokrát o úplnom hlade a smäde, kým Sylvia navštevovala školu, dávala pozor na to, aby rany na jej tele nebolo vidieť. Napriek tomu boli bolestivé, pretože v rámci svojich mučiacich hrátok do nich s radosťou zvrátená rodina sypala soľ.

Jenny, Sylviina mladšia sestra, sa musela na túto hrôzu pod vyhrážkami neustále pozerať. Okrem toho do domu prichádzalo a zas odchádzalo množstvo detí zo susedstva, ktoré sa podieľali na mučení, žiadnemu z nich však nenapadlo Sylvii pomôcť alebo aspoň niekomu kompetentnému o tom povedať a úbohé dievča zachrániť.

Iba 12-ročný zvrátený tyran

Gertudine deti neboli ani zďaleka anjelikmi. Známe je totiž aj kontroverzné mučenie Sylvie jej iba 12-ročným synom. Nútil ju piť moč alebo jesť výkaly. Keď Gertrude už držala Sylviu výlučne doma, mohli sa ich skazené chúťky prejaviť naplno. Nechýbalo lámanie prstov a Sylviu dokonca prinútili priznať sa pomocou listu, že utiekla s partiou chlapcov. To malo Gertrude a jej tyranským deťom zabezpečiť akési alibi v prípade, že by došlo k tomu najhoršiemu. Čo sa onedlho aj stalo.

Vrcholom bolo, keď jej dala na brucho vypáliť nápis, ktorý hovoril že je šľapka a je na to hrdá. Gertrude totiž uverila tomu, že to tak v skutočnosti je a to aj napriek tomu, že sa Sylvia bližšie nestretávala so žiadnymi chlapcami. Sylvii prestávali fungovať ľudské funkcie, až napokon po násilnom mučení a dlhodobom trápení umrela. Gertrude vymýšľala plán, ako z tohto vyviaznuť. Napokon sa spolu so svojimi deťmi naučili svoju vlastnú novú verziu skutočnosti a sama zavolala na políciu.

Vedelo o tom množstvo ľudí, Sylvii však nepomohol nikto

Keďže bola psychicky chorá, jej zdanlivo dokonalý plán, samozrejme, nefungoval. Jenny totiž polícii všetko prezradila a Gertrude bola odsúdená na doživotie, jej deti na niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu, že je tento príbeh až neuveriteľne zvrátený a kontroverzný, prispel k riešeniu domáceho násilia a upozorneniu, že sa skutočne deje a to možno aj v tých najnenápadnejších rodinách.

Zlý psychický stav Gertrude aj s násilníckymi sklonmi pravdepodobne vychádzali z toho, že bola sama týraná a zneužívaná manželom a neskôr aj svojím ďalším priateľom. Okolo tohto kontroverzného prípadu zostáva množstvo otáznikov. Napríklad, prečo sa niektoré z jej detí nerozhodlo Sylvii pomôcť? Tento údel si so sebou niesli pravdepodobne aj celý ďalší život po prepustení z väzenia.

Jej najstaršia dcéra sa po prepustení z väzenia chcela vrátiť do normálneho života, zmenila si meno a zamestnala sa v škole ako učiteľka. Keď sa však dozvedeli o jej brutálnej minulosti, okamžite ju prepustili. Čin z roku 1965 teda nezničil život iba úbohej a nevinnej Sylvii, ale aj samotnej tyranskej rodine.

Výborný film nakrútený podľa týchto smutných udalostí

Tento príbeh sa stal námetom napríklad výborne hodnoteného filmu z roku 2007 s názvom Americký zločin (An American Crime), ktorý si vyslúžil na ČSFD 82 % a na IMDb 7,3/10. Ak máte radi snímky vychádzajúce z reality, túto si určite nenechajte ujsť. Je nakrútený podľa výpovedí svedkov na súde, niekoľko odlišností s realitou v ňom však predsa nájdeme.

Zaujímavým bol aj spôsob, ako vznikal. Herci nevedeli, čo všetko sa podľa scenára bude diať. Dozvedeli sa to až pred nakrúcaním, ktoré prebiehalo chronologicky a oni sa tak mohli ešte intenzívnejšie vžiť do svojich úloh. Upozorňujeme však, že nie je vhodný pre citlivé povahy.