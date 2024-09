Desivý zážitok Emmy Drobnej, doplatila na svoju neopatrnosť. Teraz všetkým radí, aby neurobili tú istú chybu

Speváčka a víťazka štvrtej série speváckej súťaže Česko Slovenská SuperStar Emma Drobná má za sebou nepríjemnú skúsenosť, ktorú by nikto nechcel zažiť. Do jej zaparkovaného vozidla sa vlámal zlodej, ktorý, bohužiaľ, neodišiel naprázdno.

Výzva na sociálnej sieti

Nenapadlo by ju, čo sa udeje. Jedného dňa Emma zaparkovala svoje auto v bratislavskom Starom Meste, ktoré sa však neskôr počas nočných hodín stalo terčom neznámeho zlodeja, ako informuje Plus 7 dní. Ten si z auta odniesol hodnotné veci.

Teraz sa Emma snaží chytiť zlodeja prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila výzvu. „Nespoznáva niekto náhodou tohto pána?” uviedla v príbehu k fotografii na sociálnej sieti. „Tu už je na odchode aj s plným ruksakom a in-earom,“ napísala k ďalšej fotografii.

Našťastie, auto bolo zaparkované hneď vedľa podniku, kde boli nainštalované kamery. Tie zachytili zábery, kde je muž so šiltovkou na hlave, vychádzajúci z auta. Zlodej je bohatší o spomínaný ruksak a in-ear, teda profesionálny odposluch, ktorý slúži hudobníkom na koncertoch.

Čo odkazuje?

„Nepotrebujem to riešiť mediálne. Ak by z toho mala vyjsť jedna dobrá vec, nech si ľudia dávajú pozor. Zároveň je aj moja vina, že som si nechala hodnotnú vec v aute. Ak z toho má niečo byť, dávajme si viac pozor,“ odkázala Emma portálu Plus 7 dní, ktorý sa spojil so speváčkou.

Nie je to prvýkrát, čo speváčka zažila takúto nepríjemnosť. Už v marci tohto roku využila silu sociálnej platformy Instagram na dolapenie zlodeja, ktorý jej ukradol z auta ear-ový kufrík.

