Speváčka Lenka Filipová má už neuveriteľných 70 rokov. Teraz priznala, že má ešte jeden veľký sen, nezáleží však na nej

Obľúbená speváčka má skvelú rodinu, obrovský talent a úspešnú kariéru. V živote jej však stále niečo chýba a prezradila, že túži len po jednom. Nezáleží to však na nej.

Legendárna speváčka Lenka Filipová má 70, no stále je veľmi aktívna. Napriek tomu si začína uvedomovať, že jej v živote ešte jedna vec chýba, a tou sú vnúčatá. Ako prezradila pre portál eXtra.cz, vnúča by jej spravilo radosť, no na svoju dcéru, speváčku Lenny, netlačí. Vie, že je na to ešte čas.

Berie ju ako kamarátku

Speváčka prezradila, že berie svoju dcéru Lenny ako svoju dobrú kamarátku. Každý týždeň spolu trávia čas, rozprávajú sa, varia… Lenny pritom nasleduje vzor svojej mamy a je tiež úspešnou speváčkou, na čo je jej mama veľmi pyšná.

Lenny sa navyše na svoju mamu môže vždy obrátiť a poradiť sa s ňou, a platí to aj naopak. „Je to tak, niekedy sa pýtam ja jej a som veľmi prekvapená, ako mi niekedy pomôže. A to isté aj ja. Ja teda nedávam nevyžiadané rady, ale rozhovor nikdy neuškodí,“ prezradila Lenka.

Jedna vec, ktorá dosiaľ nie je otázkou diskusií, sú vnúčatá. Lenny totiž deti zatiaľ neplánuje, hoci speváčka Lenka priznala, že by si vo svojom veku už nejaké to vnúča priala. „Ešte nemám vnúčatá, ale veľmi sa na ne budem tešiť. Ale ešte nie, pretože som, keď už, veľmi aktívna budúca babička. Myslím si, že Lenka má teraz iné plány a na všetko je čas. Je to niekde napísané hore, a keď to má byť, tak to bude,“ skonštatovala speváčka.