Desivé video: Tom Cruise si pri skoku zlomil členok, napriek bolesti bežal ďalej. Záber sa objavil v Mission Impossible

Tom Cruise patrí v Hollywoode medzi najuznávanejších hercov aj vďaka tomu, že svoje kaskadérske kúsky rád predvádza sám a v mnohých prípadoch vôbec nejde o jednoduché záležitosti. Dnes si zaspomíname na jednu z najpamätnejších scén z filmu Mission Impossible: Fallout, kde si herec pri skoku zlomil nohu.

V hraní pokračoval zranený

Ako píše portál Unilad, celá udalosť sa odohrala v roku 2018 a Tom Cruise o nej hovoril v niekoľkých rozhovoroch. Vo filme sa objavilo niekoľko nebezpečných kúskov a zranenie si privodil práve kvôli jednému z nich. Išlo o scénu, kde herec šprintuje po streche jednej z budov, pričom sa v plnom behu snaží preskočiť na ďalšiu. To sa mu aj podarilo, no pri dopade na stenu sa jeho členok dostal do neprirodzenej polohy a nohu si zlomil.

Cruise je však veľký profesionál a po tom, čo sa na danú strechu vytiahol, scénu nakrútil. Pozornejší diváci si hneď všimli, že po tom, ako vyliezol, kríval a príčinou bolo práve spomínané zranenie. „Nechcel som to zopakovať. Mali sme záber – je to vo filme,“ uviedol herec v jednom z rozhovorov na margo toho, prečo neprerušil natáčanie aj napriek nepríjemnej bolesti.

Ako sa ďalej v článku uvádza, kvôli liečeniu zlomeniny sa natáčanie muselo prerušiť na približne 7 týždňov a štúdio táto prestávka stála okolo 80-miliónov dolárov.