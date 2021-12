Desivá noc v martinskej nemocnici. Na nič netušiace mamičky s bábätkami spadol strop

V Univerzitnej nemocnici v Martine sa zrútil strop v izbe na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Pád spôsobila unikajúca para z poškodeného potrubia, ktorá prenikla rozvodmi a spôsobila zvlhnutie stropnej omietky, uviedla nemocnica. Šťastím je, že sa nik nezranil, pretože omietka zo stromu spadla v noci, keď tam spali dve matky s bábätkami.

V záujme bezpečnosti pacientiek sa nemocnica rozhodla celé oddelenie dočasne presťahovať do náhradných priestorov. Oddelenie gynekológie presunuli do nového chirurgického pavilónu a pôrodnícke oddelenie do priestorov otorinolaryngologickej kliniky. Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej ide o dočasné riešenie v čase plánovanej opravy horúcej vody, doplnil portál tvnoviny.sk.