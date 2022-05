Depp prehovoril o tom, ako ho mala Amber udrieť. Podľa experta sú fotky jej modrín upravené, psychologička mala zavádzať

Súdny proces medzi Johnnym Deppom a Amber Heard sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Záverečné reči by obe strany mali predniesť už tento piatok. Následne sa bude čakať na vynesenie definitívneho verdiktu súdu. Včera vypovedala Kate Moss, ktorá poprela klebetu prezentovanú zo strany Amber, okrem toho dostal slovo aj Johnny Depp alebo expert, ktorý spochybnil autenticitu fotografií modrín po údajnom Deppovom útoku.

Kate Moss vyvrátila kontroverzné tvrdenie Amber

Supermodelka Kate Moss vypovedala ako svedkyňa v súdnom spore herca Johnnyho Deppa a Amber Heard. Jej výpoveď môže Deppovi zariadiť výhru, keďže vyvrátila tvrdenia o tom, že jej herec fyzicky ublížil.

A môžeme skonštatovať, že jej predvolanie zapríčinila Amber sama, keď spomenula fámu, podľa ktorej mal Depp zhodiť Kate Moss zo schodov. Tá ju teraz pod prísahou vyvrátila a povedala, že ju ani nikdy nezneužil. Viac o výpovedi Amber Heard ohľadom Kate Moss a aj samotnej supermodelky sa dozviete v našich ďalších článkoch.

Depp vyvrátil údajné útoky

Okrem toho sa pred súd druhýkrát postavil samotný Johnny Depp a v podstate zopakoval svoje slová, ktoré tvrdí od začiatku procesu, píše CNN. Vyjadril sa k obvineniam o fyzickom násilí, ktoré na neho adresovala Amber. Podľa Deppa sa až vymkli kontrole.

„Nikdy som sa nedopustil sexuálneho ublíženia, ani fyzického zneužívania. Čakal som šesť rokov, kým budem môcť povedať pravdu o všetkých týchto bizarných a poburujúcich príbehoch,“ povedal Depp a dodal, že chcel povedať pravdu bez ohľadu na to, čo sa stane.

Ukázal fotku s modrinou

Následne sa dostali aj k opisu údajného útoku, ktorý mala spáchať Amber. Ako ilustráciu ukázal fotografiu, na ktorej je odfotený s modrinou na tvári a povedal, že ho „udrela pani Heardová“.

Vyjadril sa aj k obvineniu z protistrany o tom, že po incidente s odseknutým prstom užíval nadmerné množstvo liekov. Depp sa bránil tým, že ak by to bola pravda, pravdepodobne by už bol mŕtvy.

Fotky Amber s modrinami prešli úpravou

Portál Daily Mail priniesol aj výpoveď experta na digitálnu forenznú analýzu, Bryana Neumeistera. Ten dostal za úlohu preskúmať pravosť fotografií s údajnými zraneniami Amber na tvári a ruke po tom, čo ju mal Depp napadnúť. Neumeister je profesionálom s dlhoročnými skúsenosťami vo svojej oblasti, a preto bol považovaný za kompetentného, aby sa k fotkám vyjadril.

Prišiel s kontroverzným záverom, a to, že existuje niekoľko verzií tých fotografií a spomenul aj konkrétny softvér, ktorého úpravou prešli. Na otázku, či si myslí, že Amber zámerne upravila fotografie, odpovedal neurčito a iba zdôraznil, že fotky boli upravené, píše The Mirror.

Trpí Amber posttraumatickou psychickou poruchou?

Ďalšou z často rozoberaných tém je diagnóza, ktorú Amber stanovujú rôzni psychológovia. Tentokrát predstavila svoj verdikt psychologička Shannon Curry najatá tímom Johnnyho Deppa, ktorá sa už na súde objavila pred niekoľkými týždňami. Tentokrát vyvrátila tvrdenie psychologičky doktorky Dawn Hughes, ktorá tvrdila, že Amber trpí posttraumatickou stresovou poruchou, kvôli údajnému násiliu zo strany Deppa.

Curry prezradila, že doktorka Hughes skreslila výsledky jej testov a poskytla svedectvo prezentované na vlastných názoroch, uvádza The Independent. Vysvetlila, prečo je tomu tak a dodala, že posttraumatická stresová porucha patrí medzi najčastejšie predstieranú diagnózu na občianskom súde.

Tvrdenia a dôkazy prezentované počas stredajšieho dňa na súde nahrávali v prospech Johnnyho Deppa. Čo prinesú záverečné dni súdneho procesu uvidíme už v najbližších hodinách.